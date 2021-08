Marlene tenía que irse a Chile, su feminicidio levanta a San Carlos

Verónica Zapana S. / La Paz

Marlene G.M., de 24 años de edad, tenía el sueño de viajar a Chile para trabajar y formar una familia. Tenía previsto partir hoy al país vecino junto a su enamorado, Vicente H. Pero, tres días antes, la joven fue asesinada en su casa a golpes y con ocho puñaladas, en el distrito Surutú del municipio cruceño de San Carlos.

El cuerpo sin vida de Marlene fue encontrado por su papá. El cadáver tenía heridas punzocortantes en una parte del cuerpo y brazo, además presentaba signos de violencia.

“La puerta estaba abierta, cuando entré, (grité:) ‘Marlene, Marlene’ y nada (no respondía). La vi echada en la cama, parecía dormida, pero me acerqué y me di cuenta que estaba fría”, contó entre lágrimas el padre de la joven de 24 años.

El informe del médico forense reveló que la víctima sufrió ocho cortes en el tórax, tres afectaron el pulmón y provocaron el deceso. Tenía, además, puñaladas en una de las manos.

El viernes, el día que encontraron sin vida a Marlene, la Policía aprehendió al novio de la joven como principal sospechoso del asesinato. Ayer se realizó su audiencia cautelar y recibió seis meses de detención preventiva en el penal de Montero.

Marlene es la penúltima de cuatro hijas de la familia Gonza Mamani. Ella salió bachiller hace dos años y desde entonces ayudaba a su papá en la cosecha de frutas, porque todo el sector donde vive se caracteriza por ser una comunidad frutícola.

“Mi prima se fue a estudiar a la ciudad (de Santa Cruz), pero justo llegó la pandemia y suspendió sus estudios para volver nuevamente a la casa de sus papás. Ella decidió ayudar a sus papás” , dijo a Página Siete Flora Mamani.

“La familia nos contó que los jóvenes tenían planificado irse a Chile para trabajar”, aseguró a Página Siete el alcalde del municipio cruceño de San Carlos, Óscar Cinko Yapú.

De acuerdo con la prima de la víctima, “como toda joven, Marlene tenía sueños y el principal era irse a Chile para tener su casa y formar su familia. Ella alistó todo para irse el lunes (hoy)”, comentó Mamani.

San Carlos exige justicia

En las últimas horas y conmovidos por el cruel asesinato de Marlene, los vecinos del municipio de San Carlos se levantaron y protestaron para exigir justicia. “Nos hemos declarado en emergencia”, dijo el alcalde y contó que la medida fue asumida en una reunión entre la autoridad local y los comunarios del lugar.

Los pobladores decidieron dar un ultimátum a la Policía y al Ministerio Público para esclarecer el caso. “Hemos decidido dar un plazo de 48 horas -tiempo que comenzó ayer- para que se investigue qué es lo que pasó con la muerte de esta joven”, dijo el burgomaestre Cinko Yapú.

El alcalde aseguró que si el caso no avanza y no es esclarecido, los vecinos realizarán un bloqueo en la carretera, que es una vía principal que conecta al departamento de Santa Cruz con Cochabamba.

Según Yapú, cuando el pueblo se levanta, él como autoridad debe apoyar a los pobladores. Indicó que por esa razón es de suma urgencia investigar qué es lo que realmente pasó. “La gente tiene miedo de que vuelva a ocurrir lo mismo con otras jóvenes del lugar”, sostuvo.

La prima de la víctima contó que Marlene era muy tranquila, sin enemigos y muy trabajadora. “Aquí ya tenía su propio ganado, sus gallinas y otros animalitos más, pero buscaba algo más grande, quería irse allá (a Chile) para ganar más dinero y construir una casita”, contó.

En varias ocasiones, la joven prometió a sus papás que trabajaría mucho y ahorraría dinero para que ellos dejen el campo porque es un oficio muy exigente. “Quería que sus papás dejen de trabajar en la cosecha de frutas porque ya es muy pesado para sus papás”, relató Flora.

El viernes, cerca del mediodía, el cuerpo de la joven fue encontrado con signos de violencia y con varias puñaladas. Su familia no puede creer hasta ahora lo sucedido y pide a las autoridades esclarecer el crimen.

“A mí no me gustaba ese hombre. Él le dijo a mi hija que vaya a verlo porque estaba enfermo. Él se mostraba medio raro”, contó entre lágrimas la mamá de la víctima.

El entierro de la joven se realizó el pasado domingo en el distrito de Suturú. Familiares, amigos y vecinos despidieron a Marlene en medio de lágrimas y gritos por justicia.

La audiencia de medidas cautelares de Vicente, el novio de la joven, se realizó en el municipio de Buena Vista. La Fiscalía presentó indicios de la participación del acusado en el hecho. “Existen varias contradicciones en su declaración y extrañamente desaparecieron los mensajes que se enviaron entre ellos”, dijo a los medios el abogado de la familia de la víctima.

En la audiencia también presentaron el cuchillo con el que habrían matado a Marlene, la ropa que usaba Vicente ese día y 14.500 bolivianos.

En las últimas horas se conoció que existe otro sospechoso, quien ya es investigado. “Esa persona aparentemente fue su anterior pareja. Es sospechoso porque el día de la muerte de la joven él dijo que viajaría a Cochabamba y se fue”, aseguró el alcalde.

Ya suman 73 casos en lo que va del año

Reporte El director interino de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), Jhonny Vega, explicó ayer que en Bolivia ya se registraron 73 casos de feminicidios en lo que va del año.

El director interino de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), Jhonny Vega, explicó ayer que en Bolivia ya se registraron 73 casos de feminicidios en lo que va del año. Registro De los 73 feminicidios que se registraron en el país en lo que va del año, La Paz lidera la lista con 28 casos. ¿Por qué en La Paz hay más casos? Antes de ser asesinadas, casi la mayoría de las víctimas decidieron dejar a sus agresores o los denunciaron, según un registro elaborado por Página Siete.

De los 73 feminicidios que se registraron en el país en lo que va del año, La Paz lidera la lista con 28 casos. ¿Por qué en La Paz hay más casos? Antes de ser asesinadas, casi la mayoría de las víctimas decidieron dejar a sus agresores o los denunciaron, según un registro elaborado por Página Siete. Análisis Los especialistas atribuyen esta alta incidencia de feminicidios en el departamento de La Paz a tres principales factores. El primero se refiere a la búsqueda de empoderamiento de las mujeres. El segundo es porque el hombre se cree el dueño o cree que el cuerpo de su pareja es de su propiedad y porque existe un alto nivel de machismo.

Nora fue asesinada en Colquencha

Nora E.V., de 16 años, fue encontrada sin vida en la carretera que se encuentra cerca de la comunidad de Uluchi, del municipio de Colquencha (Potosí). La víctima fue estrangulada y sufrió agresión sexual.

La fiscal departamental de Potosí, Roxana Choque, informó que el Ministerio Público investiga este nuevo feminicidio. Los principales sospechosos, Tiburcio P.T., de 26 años; Felipe M.M., de 21, y Vitaliano G.Q., que no refiere su edad, fueron aprehendidos y esperan que la Fiscalía defina su situación procesal.

Hallan a una mujer sin vida en La Paz

En la zona de Villa El Carmen de la ciudad de La Paz, los vecinos encontraron ayer en la mañana a una mujer que agonizaba y tenía signos de violencia, pero cuando llegó la Policía la víctima había perdido la vida.

La mujer aún no fue identificada. Según las primeras investigaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), la mujer murió a las 7:00.

La fiscal en materia, Pamela Espejo, indicó que la mujer habría escapado de su agresor y caminó en zigzag, según los rastros hallados en el lugar.

Investigan muerte de una joven

Emy y otra persona de 50 años cayeron del tercer piso de una casa que se encuentra en la zona de Irpavi II de la ciudad de La Paz.

El fiscal coordinador, Sergio Bustillos, dijo que existen varias dudas en este caso, por lo que se iniciará una investigación de lo que ocurrió antes de la caída de las dos personas.

Se conoce que horas antes, en la casa en construcción, hubo una fiesta. “Se ha registrado el lugar del hecho donde se han colectado vasos, algunas bebidas”, dijo Bustillos. La familia de la joven exige investigar el caso.