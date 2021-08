MAS y Fiscalía desechan la auditoría de la OEA y desconocen su carácter vinculante

El lunes, la Secretaría de la OEA difundió un documento en el que identifica 12 deficiencias, ocho omisiones y cuatro contradicciones en la pericia española, y reafirma, por otro lado, los hallazgos de la auditoría de 2019. Al respecto, Quispe sostuvo que el Ministerio Público no se pronunciará sobre “un documento de carácter político”, y agregó que la Fiscalía “tiene por cerrado y resuelto este tema”. Por su parte, Rodríguez sostuvo que éste “es un caso ya cerrado”.

“Para nosotros, el informe de la OEA viene a ser un indicio más dentro del proceso de investigación y no es vinculante”, sostuvo Edwin Quispe, secretario general de la Fiscalía General del Estado. Por su parte, Andrónico Rodríguez, presidente del Senado (MAS), manifestó: “Para nosotros, por lo menos, no es creíble ese informe de la auditoría”.

El presidente del Senado agregó que la oposición habla de un “fraude monumental” en 2019, cuando la OEA y la Unión Europea (UE) -aseguró- dicen que hubo “irregularidades” . “No han demostrado que hubo fraude”, sostuvo.

No obstante, la auditoría de la OEA detectó, entre otros hallazgos, la paralización dolosa del TREP, dos servidores no previstos en la infraestructura tecnológica, el llenado doloso e irregular de actas de escrutinio, el ingreso de al menos 1.575 actas del TREP (cuya red fue vulnerada y manipulada) al Cómputo Oficial, además de ingresos inexplicables y no autorizados al sistema. La Misión Técnica de Expertas Electorales de la UE, en su informe de diciembre de 2019, además de detectar irregularidades, replicó las conclusiones de la auditoría de la OEA.