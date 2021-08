Melinda Gates, milmillonaria y una de las mujeres más ricas de EEUU tras firmar su divorcio

En su demanda de divorcio, Melinda Gates explicó que su matrimonio con estaba “irrevocablemente roto”. Según The Wall Street Journal, esa ruptura habría estado provocada por la amistad de Bill Gates con el delincuente sexual Jeffrey Epstein, relación de la que el fundador de Microsoft se arrepintió hace unos días durante una entrevista concedida a la cadena CNN. “Fue un error enorme pasar tiempo con él […] Cené varias veces con él esperando que saliera el tema de los millones para causas filantrópicas que dijo que podría conseguir a través de sus contactos […] Cuando me pareció que eso no era verdad, la relación termino”.

Bill Gates, sin embargo, rechazó pronunciarse sobre si era cierto que su asociación con Epstein había sido la causa de su ruptura. Al final de su matrimonio con Melinda también habría contribuido su infidelidad con una empleada, confirmada por la portavoz de Bill Gates poco después de concoerse el divorcio.

“Es un momento de reflexión, y en este punto lo que necesito es seguir adelante. Mi familia y yo lo haremos lo mejor posible para cerrar la herida”, aseguró Gates en la referida entrevista a la CNN. El empresario añadió que espera que, aun estando divorciados, su exmujer siga formando parte de la fundación que crearon juntos en 1995 para luchar por causas como la erradicación de la pobreza o la inversión en temas de educación y salud. “Sería lo mejor para la fundación. Melinda tiene unas fortalezas increíbles que ayudan a la fundación a mejorar”.