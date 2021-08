Mesa este 6 de Agosto dice que Arce ha incumplido su promesa de reconciliación

Fuente: erbol.com.bo

En su mensaje por este 6 de Agosto, el líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, sostuvo que Bolivia enfrente un escenario oscuro, porque el presidente Luis Arce no cumple su promesa de reconciliación y, además, el poder interno del MAS es Evo Morales que, en criterio del opositor, tiene una obsesión de volver al poder.

“Estamos a solo 4 años de recordar el bicentenario de ese momento de libertad y el escenario que enfrentamos es más bien oscuro, más bien poco prometedor porque el gobierno de Luis Arce ha decidido no cumplir su propia promesa cuando ingreso al poder: la construcción de un espacio de reconciliación y de paz”, dijo Mesa en su mensaje.

Señaló que Evo Morales tiene una “decisión obsesiva de volver al gobierno como dé lugar” y que, para ello, el MAS inventa “verdades paralelas” y establece que la justicia trabaje como “una especie de martillo de persecución de la oposición”.

“No puede haber democracia real, ni paz, ni reconciliación sin una justicia y un ministerio público independientes”, afirmó el expresidente.

Observó que Bolivia no se puede enfrentar los grandes desafíos si no se construye “vasos comunicantes entre gobierno y oposición, entre ciudadanos del conjunto del país de una sociedad plural como lo es este Estado Plurinacional”.

“El gobierno tiene que entender que no le basta con su mayoría, no le basta con la arbitrariedad y la discrecionalidad, por el contrario, eso va creando cada vez más escepticismo, más falta de fe, más falta de credibilidad”, alertó.

Mesa llamó a que Bolivia llegue al Bicentenario con posibilidades reales de transformación y de cambio.

“Mientras sigamos inventando cosas que no existieron, mientras sigamos persiguiendo -y me refiero al gobierno- a quienes no piensan como nosotros – me refiero al gobierno- no vamos a lograr el objetivo histórico que Bolivia tiene que cumplir: reconciliarse, volver a la paz, romper la polarización y establecer un futuro común”, agregó.

Reivindicó el modelo Republicano de Independencia y coordinación entre poderes, no de sumisión.