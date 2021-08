Mesa sobre Añez: Quienes la vitorearon ahora apelan al «si te he visto, no me acuerdo»

Fuente: paginasiete.bo

Para el expresidente y líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, quienes apoyaron en su tiempo a la expresidenta Jeanine Añez hoy “prefieren callar” o apelar al “si te he visto, no me acuerdo”.

“Hoy, muchos de quienes la vitorearon y la ensalzaron sin límites cuando ocupó la presidencia prefieren callar o, peor, apelan al conocido expediente de ‘si te he visto, no me acuerdo’”, consideró Mesa.

El exmandatario publicó la mañana de este jueves en su página web un pronunciamiento relacionado a la delicada situación de salud por la que cursa la expresidenta Jeanine Añez, quien fue llevada de emergencia ayer al Hospital del Tórax para someterse a exámenes.

Mesa detalló en el texto que la exjefa de Estado cursa por un estado de salud deteriorado y que es tratada «sin consideración alguna» y pide que se detenga la violación «inadmisible» de sus derechos.

“Como ciudadano, expresidente de Bolivia y presidente de CC, alzo la voz para exigir que se termine con esta violación inadmisible de los derechos de la ciudadana y Expresidenta Jeanine Añez”, reclamó.

«Los derechos inalienables e imprescriptibles a garantizar su dignidad, proteger su salud (su evidente deterioro de salud es tratado de modo puramente formal, sin dar lugar a una hospitalización cuando menos preventiva), a no ser sometida a torturas ni tratos inhumanos, presumir su inocencia y guardar el respeto a su condición de mujer, ex mandataria y ex representante de su departamento, han sido vulnerados y no le asiste ninguna protección de quienes tienen mandato y compromiso de velar por su cumplimiento», agregó en su publicación.

La expresidenta salió ayer del penal de Miraflores por al menos una hora y trasladada de emergencia al Hospital del Tórax, para que se le realice exámenes médicos.

El director de Régimen Penitenciario informó ayer que Añez sufre de un cuadro de “hipertensión arterial sistémica” y por un “síndrome ansioso depresivo”.

Este jueves se cumplen ya cinco meses de la aprehensión de la exautoridad interina, en la ciudad de Trinidad. La exmandataria es acusada de la presunta comisión de los delitos de sedición, terrorismo y conspiración dentro del caso supuesto golpe de Estado.