Mesa sugiere intervención de organismos internacionales para que Arce respete derechos de la expresidenta

El presidente de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, sugirió una intervención de organismos internacionales para que exijan al gobierno de Luis Arce “cumplir los requisitos básicos del respeto a los derechos humanos de la expresidenta Jeanine Añez”.

Fuente: Gigavisión, Comunidad Ciudadana

En pasadas semanas la ex mandataria fue autorizada por una orden judicial para recibir atención médica en la clínica Alemana de La Paz, sin embargo, hasta la fecha, el Régimen Penitenciario negó su traslado y fue llevada a distintos centros de salud y retornada a la cárcel.

“El gobierno está violando todos los derechos humanos que tiene la expresidenta Jeanine Añez. Independientemente de ser expresidenta o exsenadora, como ciudadana tiene que ser tratada en igualdad de condiciones y lo que están haciendo con ella es un hostigamiento y una acción intencionada para deteriorar su salud”, manifestó Mesa.

Los hijos de Jeanine Añez pidieron a la Secretaria Ejecutiva de la CIDH una audiencia para darle a conocer la situación en la que se encuentra la expresidenta; en horas de la mañana denunciaron que fue trasladada sin previo aviso al Hospital del Norte de El Alto donde le realizaron estudios médicos, posteriormente fue llevada nuevamente al centro penitenciario de Miraflores.

“Es el momento de la intervención de las estructuras internacionales especializadas para que no solamente digan su palabra sino para que le exijan al gobierno cumplir los requisitos básicos del respeto a los derechos de la expresidenta Añez; creo que ya en el ámbito nacional la falta de respeto, la autocracia y el autoritarismo permanente en el gobierno no se puede resolver porque actúan como si fueran dueños del país, actúan controlando los cuatro poderes del Estado y en este contexto creo que lo que hay que plantearle a la comunidad internacional, a los organismos especializados en defensa de derechos humanos, particularmente Naciones Unidas, es una acción directa para defender los derechos legítimos de la expresidenta” dijo el líder de CC.

Mesa criticó las arbitrariedades del gobierno de Arce que “lo que hace es probarle al país que no respeta los derechos humanos, que no respeta el sistema judicial porque este no es independiente y un Ministerio Público que es un martillo de persecución, de amedrentamiento y de destrucción en este caso psicológica de las personas que han detenido”.