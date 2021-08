Mesa supedita juicios a Áñez y a Evo a cambios de autoridades judiciales

El juicio de responsabilidades a Jeanine Añez no debe estar separado de un cambio de autoridades judiciales, afirmó este miércoles en una conferencia de prensa el excandidato presidencial Carlos Mesa.

Fuente: CC (Video), asuntoscentrales.com

“Si el Gobierno no me escucha a mí, que escuche al GIEI. No debe amenazar, sino cumplir sus compromisos con el GIEI, y uno de ellos es reformar la justicia, lo que no he escuchado del Presidente Arce. Lo exhorto a que no haga una lectura sesgada del informe y que muestre su voluntad de cambiar a los operadores judiciales”, sostuvo.

Mesa insistió que la condición para un juicio a Jeanine Añez y a Evo Morales es primero cambiar en el menor tiempo posible a los operadores judiciales como el propio fiscal del Estado. “Juan Lanchipa es un operador político y la Fiscalía está al servicio del Gobierno.

El documento del GIEI muestra que no hay independencia de poderes. Es un informe integral que permite llegar a la conclusión que se debe investigar y enjuiciar a Evo Morales por la crisis de 2019 que empezó con su habilitación en 2014, con su burla del 21 F y con su nueva habilitación para 2019. También se pone en evidencia que no hubo golpe, sino vacío de poder, por lo que el falso caso del golpe de Estado debe ser anulado. También pide a los políticos no usar el racismo”, afirmó.