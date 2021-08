«Mi querida hermanita», carta de Juan Carlos Añez a la expresidenta

Fuente: paginasiete.bo

Juan Carlos Añez escribió hoy una carta pública a su hermana, la expresidenta Jeanine Añez, quien perdió casi 12 kilos desde que fue encerrada en una celda de la Cárcel de Mujeres de Miraflores, La Paz, hace cinco meses La Paz.

El tono de la misiva está estrechamente relacionado con el deteriorado estado de salud de la exmandataria, quien tiene siete procesos en su contra instaurados por hechos vinculados a sus 11 meses de gobierno y quien con ampliaciones y desdoblamientos permanecerá al menos hasta el 3 de febrero de 2022 con detención preventiva.

Este viernes se conoció un mensaje escrito presuntamente por ella, ya que está en primera persona, en el que dice: “Como ser humano he agotado mis límites del esfuerzo; que el sufrimiento no es solo físico y sicológico, que va más allá de todo lo que he experimentado en la vida, pues veo ya con cansancio y desesperación las lágrimas impotentes de mis hijos».

