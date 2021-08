Microsoft dejará de dar soporte a las aplicaciones de Office en Chrome OS y ahora deberán usarse online

A partir del 18 de septiembre, Microsoft dejará de dar soporte a las aplicaciones de Office y Outlook para Android en Chrome OS. El objetivo es que los usuarios de los ordenadores Chromebook pasen así a usar las aplicaciones web de Office directamente en vez de las de Android, aunque su PC esté basado en Chrome OS.

Fue Kevin Tofel de About Chromebooks (antes trabajó en Google y en medios de comunicación especializados, pero ahora es freelance) quien vio primero esta novedad.

Un usuario de Chrome OS, Levente Littvay comunicó en su cuenta de Twitter que borró de su Chromebook las aplicaciones Microsoft Word, Excel y PowerPoint para Android en el momento en que recibió una notificación de que no debía usarlas.

La notificación que le llegó de Microsoft está en la imagen siguiente y dice: «Ya no estamos dando soporte o actualizando esta versión de la app de Office. Para una mejor experiencia en este dispositivo, cabia a Office.com». Tras el mensaje, en la misma notificación se puede escoger «No hacerlo ahora» o «ir a Office.com» a través de dos botones añadidos en el mismo mensaje.

Confirmación de Microsoft

Tras hacerse público este descubrimiento que la de Redmond mantenía en silencio, Microsoft ha confirmado los planes de la compañía en un correo enviado a Tofel y ha dicho que la transición comenzará el próximo mes de septiembre. En lugar de Android, la forma de usar la suite oficina de Microsoft en un Chromebook será Office y Outlook en la web.

Según las palabras del portavoz de la firma creadora de Windows, para los clientes de Chrome OS/Chromebook, «las aplicaciones de Microsoft (Office y Outlook) pasarán a ser experiencias web (Office.com y Outlook.com) el 18 de septiembre de 2021. Esta transición permite a los clientes de Chrome OS/Chromebook acceder a funciones adicionales y premium. Los clientes tendrán que iniciar sesión con su cuenta personal de Microsoft o con la cuenta asociada a su suscripción de Microsoft 365″.

Los usuarios de Office pueden tener problemas cuando no tengan internet

Kevin Tofel de About Chromebooks considera que «el paso a las aplicaciones web complica la situación offline de los usuarios de Office». Algunas aplicaciones web de Office, como Outlook, tienen un modo offline, pero de acuerdo con Tofel no se pueden abrir los documentos existentes utilizando la aplicación web de Microsoft para Chrome OS mientras no haya conexión a internet.

Aunque Chrome OS ofrece algunas capacidades de edición sin conexión para los archivos de Office de forma nativa, no ofrece la experiencia real de Office como lo hacían las aplicaciones de Android mientras el usuario estaba desconectado de Internet. La empresa de Redmond aún no ha declarado nada respecto a la funcionalidad de sus apps de Office para Chrome OS cuando no hay conexión a la red o si tiene la intención de realizar cambios antes de septiembre.

Cabe decir que para aquellos que siempre están conectados, el cambio de Android a la aplicación web no parece que vaya a suponer mucha diferencia. Y Microsoft ha prometido mejoras, que aún están por ver, puesto que no ha dado detalles más concretos.