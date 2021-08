Microsoft Teams notificará cuando una llamada entrante sea spam

El equipo de Microsoft 365 ha actualizado su hoja de ruta para Microsoft Teams apuntando a que para finales de este mes de agosto, todos los usuarios de la plataforma comenzará a poder recibir una notificación para determinadas llamadas entrantes si la nueva función, ahora aún en desarrollo, encuentra que estas llamadas entrantes son llamadas entrantes no deseadas, o spam.

Claro está, los usuarios serán completamente libres de atender este tipo de llamadas o bien ignorarlas por completo. Las llamadas entrantes no deseadas, al igual que el resto de llamadas, independientemente de si se haya llegado a atender o no, también se verán reflejadas en el historial de llamadas entrantes.



Detrás de las notificaciones de llamadas no deseadas se encuentra la nueva función que irá evaluando cada llamada que se reciba, y en atención a sus peculiaridades, irá marcándola como llamada normal o bien como llamada probablemente no deseada, para lo que en este caso desplegará la notificación de advertencia.

Las notificaciones de llamadas entrantes no deseadas harán acto de aparición a finales de este mes de agosto tanto en el cliente que Microsoft Teams dispone para Windows 10 como a través de la versión web de esta plataforma de productividad.

Acorde a Microsoft:

