Migración informa que 5.418 haitianos fueron «intervenidos» en Bolivia

La directora general de Migración, Katherine Calderón, dio a conocer esta tarde que 5.418 migrantes haitianos fueron intervenidos a su paso en Bolivia porque no cumplían con las medidas de bioseguridad establecidas para evitar los contagios por la Covid-19 ni la normativa migratoria.

“Se tiene un estimado de que 5.418 personas (haitianas) habrían pasado por el territorio nacional y fueron intervenidas incumpliendo las medidas sanitarias establecidas e incumpliendo la normativa migratoria vigente”, dijo.

«A partir de ahora se han establecido que nos pongamos en contacto con los países de Perú Brasil y Chile para brindar una solución homogénea”, añadió.

Al menos 19 personas involucradas en la trata y tráfico de esas personas, fueron aprehendidas, la mayoría son transportistas que accedieron a trasladar a los migrantes indocumentados.

Se calcula que unos 200.000 haitianos habitan en Brasil, Chile y Perú., los que utilizan Bolivia como país tránsito,

Por su parte el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, informó que se realizarán acciones interinstitucionales para que los ciudadanos de ese país puedan salir del país. Al mismo tiempo, se coordinarán acciones para fortalecer el control fronterizo en el país.

“Vamos a tener una reunión con el Ministerio de Defensa para que participe a través de las Fuerzas Armadas, la Policía Boliviana, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Gobierno a través de la Dirección General de Migración, para reforzar el control y seguridad en frontera”, explicó

Ríos detalló que se harán talleres y reuniones con diferentes sectores para hacerles conocerse los delitos en los que incurren si alojan o transportan a personas que no tiene situación migratoria regular. Las faltas por este hecho son tráfico o captación de personas, sancionadas en el Código Penal.

«Nuestra legislación considera a estos ciudadanos haitianos como víctimas de tráfico de personas (…), no podemos permitir redes de tratantes en nuestro país, la finalidad de ellos no es quedarse en nuestro país y convocamos a los transportistas, dueños de residenciales, alojamientos, a que no se presten a brindar ese servicio, porque eso se constituye en un delito”, dijo.