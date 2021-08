Ministerio de Salud: La cuarta ola va a ser de los que no han recibido la vacuna

Fuente: Página Siete Digital

El ministro de Salud, Jeyson Auza, advirtió este miércoles que el ingreso de una cuarta ola de contagios de coronavirus en el país corresponderá sólo a las personas que no se vacunaron contra la enfermedad.

“La cuarta ola, si se da esta cuarta ola, va a corresponder solamente a aquellos que no se han vacunado, no es exagerar; la cuarta ola va a ser de aquellos que no han recibido la vacuna”, afirmó Auza en conferencia de prensa.

Aseguró que se podrá evitar una nueva oleada de contagios sólo si se logran “cifras aceptables” en la vacunación masiva.

“Solamente si logramos cifras aceptables de vacunación, vamos a estar evitando el impacto negativo de una cuarta ola”, apuntó la autoridad.

Precisó que en esta etapa de la pandemia, más del 90% de los casos de Covid-19 que llegaron a salas de terapia intensiva corresponden a personas que no fueron inmunizadas.

Autoridades en salud de Cochabamba afirmaron ayer que un cuarto brote de contagios comienza en el país.

“Estamos ya iniciando la cuarta ola porque nos hemos salido del margen de seguridad en la curva epidemiológica”, informó el coordinador de dirección del Sedes Cochabamba, José Sejas.

Sin embargo, esta versión fue descartada por el Gobierno, que aseguró que se trabajó para evitar «complicaciones» ante un nuevo brote de contagios del virus.

“Con base en los informes que tenemos, todavía no se inició la cuarta ola. Hemos ido trabajando en acciones para evitar complicaciones”, informó la viceministra Alejandra Hidalgo, según un tuit del Viceministerio de Comunicación.

También puede leer: En 24 horas, La Paz duplica los casos positivos de Covid