Morales asegura que no le preocupa su candidatura pero el MAS lo definirá en elecciones internas

“Escuché a algunos derechosos decir por ahí que Evo ahora no va a ser candidato el 2025. Parecen mis jefes de campaña. No estoy preocupado en ser candidato, habrá elecciones internas y el que gane que se respete. Algunos desde ahora están en campaña para que no sea candidato en 2025″, afirmó el exmandatario en su programa dominical en Kawsachun Coca.

Las declaraciones del exmandatario surgen después de que varios juristas y del expresidente Jorge Quiroga expliquen las consecuencias del fallo de la Opinión Consultiva que desconoció el derecho humano de la reelección presidencial indefinida.