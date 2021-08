Morales niega injerencia en asuntos internos de Perú

Fuente: paginasiete.bo

El expresidente de Bolivia Evo Morales negó haber incurrido en injerencia en la política peruana, luego de una reunión que sostuvo ayer con el mandatario de ese país, Pedro Castillo.

“Tengo tantas reuniones, tantas invitaciones, no solamente en Perú, sino en todo el mundo. Pero decir que aquí hay una intervención y una injerencia (no hay), aquí mis hermanos me dicen hay una invitación y vengo”, dijo Morales.

Cuando el exgobernante boliviano arribó a la ciudad de Lima, un grupo de manifestantes rechazó su llegada a territorio peruano y protestó en inmediaciones del hotel donde se hospeda.

También puede leer: Parlamentarios de Perú piden a su Congreso declarar persona no grata a Evo

A esto se sumó el hecho de que la bancada de la organización política Avanza País presentó esta moción de orden del día para que el Congreso peruano declare persona no grata a Morales, luego de que participara en un evento planificado por Fenate Perú, sindicato creado por el presidente Pedro Castillo, y una reunión con los dirigentes de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP).

Organizaciones sociales del país vecinos indicaron que fueron ellos quienes invitaron al exmandatario. Esto con la finalidad de que comparta sus conocimientos como expresidente y como dirigente sindical.

Morales señaló que es importante la unidad de los sectores sociales para la “liberación de los pueblos”. Además indicó que debe crecer el movimiento de una “América plurinacional”, por lo cual adelantó que irá a otros países de la región.