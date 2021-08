Morales señala directrices en su visita a Perú y desata polémica

Erika Segales / La Paz

El expresidente Evo Morales llegó a Perú hace tres días y desde entonces se reunió con diferentes actores políticos y dirigentes sindicales de ese país para comentar sobre su experiencia cuando fue primer mandatario de Bolivia y señaló directrices en torno a la Asamblea Constituyente y la nacionalización. La presencia de Morales desató polémica y protesta de quienes ven que se estaba involucra en asuntos internos de ese país.

“La mejor forma de cambiar la parte política en nuestra experiencia es la Asamblea Constituyente, la refundación de nuestras repúblicas a 200 años y en la parte económica la nacionalización que es tan importante, y en la parte social la redistribución de la riqueza”, manifestó Morales ante la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenatep), sindicato fundado por el presidente Pedro Castillo en 2017.

La bancada de Renovación Popular, partido de derecha, expresó un “contundente rechazo” a la presencia de Morales en Perú y emitió un comunicado en el que señala que el político boliviano se inmiscuye en asuntos internos de ese país vecino.

“Hacemos un llamado de atención al Gobierno peruano por permitir que el expresidente boliviano se involucre y pronuncie acerca de temas políticos internos”, se lee en el comunicado difundido ayer.

Por su parte, el congresista de ese partido expresó en Twitter: “Rechazo la presencia de Evo Morales en nuestro país y llamo la atención al Gobierno por permitir su interferencia en nuestra política, lo único que logran es más crisis política de la que ya han sembrado”.

En su estancia en Perú, Morales también habló de “rebelión política” cuando las demandas sociales y económicas no son atendidas por las autoridades.

“A veces, ante el patrón privado o el patrón Estado, y cuando los gobiernos son liberales o dictaduras militares, hay un patrón estatal que nos organizamos por una reivindicación. A veces las reivindicaciones sociales no son atendidas porque las políticas del imperialismo y del capitalismo no permiten atenderlas, y ahí viene una rebelión ya política”, expresó. Además, el expresidente remarcó que es importante la nacionalización de recursos.

En la reunión con la Fenate estuvieron presentes los legisladores de Perú Libre Fernando Herrera y Edgar Tello. Morales también visitó la Confederación de Campesinos de Perú, donde sostuvo un encuentro con el dirigente Wilder Sánchez y representantes de la Confederación Nacional Agraria y la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (Femucarinap).

En conferencia de prensa, el expresidente boliviano confirmó también que estuvo en contacto con el flamante presidente Pedro Castillo y cuestionó: “Quién no quisiera verlo al nuevo presidente después de que tomó posesión. Anoche unos 10 a 15 minutos nos saludamos, desee mucho éxito al hermano Pedro Castillo (…). ¿Es delito, es pecado reunirse con el hermano Pedro Castillo?”.

Morales estuvo en la mira de la opinión pública por su alojamiento en el lujoso hotel Westin y por el resguardo policial que recibió a petición de la Cancillería peruana. La prensa de ese país difundió videos en los cuales se observa a varios vehículos custodiando al exmandatario.

Aunque el general Teófilo Mariño, director de Seguridad del Estado, indicó que el operativo no fue irregular y detalló que el equipo de seguridad consistió en cuatro agentes policiales y una moto libre para facilitar el traslado vehicular de Morales.

A respecto, la congresista de Avanza País Norma Yarrow indicó: “Voy a pedir por escrito que se le declare persona no grata, al señor expresidente Evo Morales, no puede estar haciendo uso de movilidades policiales ni de resguardo, voy a pedir que se le declare persona no grata, no se viene al Perú a hacer apología, a intervenir en temas de gobierno, somos peruanos e independientes”.

La presencia de Morales en Perú generó molestia de algunos sectores que incluso se concentraron en las puertas del hotel Westin con un gran cartel en el que se leía: “Evo Morales el Perú te repudia”, y en redes sociales crearon el hashtag #FueraEvoDelPeru.

Ante las críticas, Morales afirmó en conferencia de prensa: “El hermano Pedro no necesita ningún asesoramiento. Es compartir, debatir programas que beneficien a las mayorías, a la gente humilde, a la gente pobre, esos es hacer política. El hermano Pedro tiene mucha experiencia de conducción de los pueblos”, dijo antes de señalar que tiene coincidencias con el mandatario peruano.

Asimismo, reprocho a la prensa y dijo: “Algunos medios no me dejan almorzar, no me dejan cenar, me persiguen. ¿Yo soy delincuente? Hasta estaban comentando, por qué un hotel”.

El líder del MAS subrayó también que su presencia en Perú obedece a la invitación que los sectores sociales le hicieron cuando estuvo en los actos para la investidura de Castillo, e indicó que probablemente retorne a Bolivia el sábado.