Moscoso afirma que integrantes del MAS lo convocaron a él y Samuel a las reuniones de noviembre de 2019

El asesor de Unidad Nacional (UN), Roberto Moscoso, afirmó que integrantes del Movimiento al Socialismo (MAS) los convocaron a él y Samuel Doria Medina a las reuniones que se realizaron en noviembre de 2019, para analizar la situación del país con la renuncia de Evo Morales.

Moscoso, que se presentó a la Fiscalía para ser notificado con su citación como testigo, señaló que el exministro Manuel Canelas, la exdiputada Valeria Silva y la exsenadora Adriana Salvatierra fueron los integrantes del MAS que convocaron a la reunión.

“A nosotros, a Samuel Doria Medina y mi nos convocaron primero Manuel Canelas, quien me dijo que le interesaba que nosotros participemos de una reunión de diálogo. Luego me llamó Valeria Silva, que era disputada del MAS y que me pidió el teléfono de Samuel para quien hable con él, pero la idea era hacer una reunión importante con la Iglesia y con otros partidos para ver cuál era la vía de solución”, relató Moscoso.

Respecto a Adriana Salvatierra, Moscoso sostuvo que la exsenadora fue quien llamó a Samuel Doria Medina para participar en la reunión de la Universidad Católica.

Dichas reuniones en la Universidad Católica ahora son cuestionadas por el MAS, bajo el argumento de que los político, representantes de la Iglesia Católica y diplomáticos presentes se arrogaron atribuciones para definir la sucesión presidencial que llegó a Jeanine Añez.

Moscoso enfatizó que el MAS también estaba presente en las reuniones del 11 y 12 de noviembre. Aclaro que Canelas y Silva no participaron, pero sí lo hizo Salvatierra, junto a Teresa Morales y Susana Rivero.

Afirmó que el objetivo de las reuniones era analizar el problema de la violencia y buscar un clima de paz. Negó que ahí se haya concretado la asunción de Jeanine Añez.

Según Moscoso, el planteamiento del MAS en la reunión era la salida de Evo Morales de Bolivia, puesto que ya había renunciado.

El asesor de Doria Medina sostuvo que entonces le correspondía a Adriana Salvatierra asumir la Presidencia del Estado, pero ya había renunciado a la Presidencia del Senado.

Negó que haya ocurrido un “golpe de Estado” y consideró que esa versión es impulsada por el MAS como “una cortina de humo para tapar en el marco de la polarización, para seguir implementando un clima de polarización, para tapar todo el tema de los problemas que realmente están en el país”.

Moscoso fue notificado para declarar este viernes en caslidad de testigo en el caso denominado «golpe de Estado».