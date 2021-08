Moscoso asegura que fue convocado a reuniones de 2019 por miembros del MAS

Fuente: paginasiete.bo

El asesor de Unidad Nacional (UN), Roberto Moscoso, acudió este martes a declarar al Ministerio Público como testigo del supuesto golpe de Estado de 2019. Y pese a que su audiencia fue aplazada para el viernes 13, el político adelantó algunos de los entretelones de ese periodo.

Según afirmó, tanto él como Samuel Doria Medina fueron convocados a las reuniones en la Universidad Católica por miembros del Movimiento Al Socialismo (MAS). Entre ellos, la exsenadora Adriana Salvatierra, que fue quien llamó al empresario y excandidato.

“A nosotros, a Samuel Doria Medina y mí, nos convocaron primero Manuel Canelas, quien me dijo que le interesaba que nosotros participemos de una reunión de diálogo. Luego me llamó Valeria Silva, que era diputada del MAS y que me pidió el teléfono de Samuel para que hable con él, pero la idea era hacer una reunión importante con la Iglesia y con otros partidos para ver cuál era la vía de solución”, reveló Moscoso, en declaraciones recogidas por Erbol.

El asesor sostuvo que el MAS también estuvo presente en las reuniones del 11 y 12 de noviembre. En este caso, no estuvieron Canelas o Silva, pero sí Salvatierra, junto a Teresa Morales y Susana Rivero.

Reiteró que el objetivo de dichos encuentros era buscar una salida a la violencia desatada tras las elecciones generales, pero negó que ahí se concretara la asunción de Jeanine Añez.

De hecho, uno de los puntos tratados, dijo, fue la salida de Evo Morales del país, ya que para ese momento el expresidente ya había presentado su renuncia, al igual que Salvatierra.

«(La versión del golpe de Estado es) una cortina de humo para tapar en el marco de la polarización, para seguir implementando un clima de polarización, para tapar todo el tema de los problemas que realmente están en el país”, subrayó

Moscoso fue notificado para declarar en calidad de testigo en el caso denominado «golpe de Estado». En días pasados, la comisión de fiscales de este caso recibió la declaración informativa del excoordinador político nacional de Comunidad Ciudadana (CC), José Antonio Quiroga, y del asesor de Jorge Quiroga Ramírez, Luis Vásquez Villamor.

El Ministerio Público inició la investigación a denuncia de la exdiputada del MAS Lidia Patty, quien acusó al excívico y actual gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y otros por los presuntos delitos de terrorismo, sedición y conspiración contra el gobierno de Evo Morales.

Por este caso, la expresidenta Jeanine Añez, dos exministros y cuatro exjefes militares están detenidos preventivamente en distintas cárceles del país.