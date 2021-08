Mujer busca “padrinos de fiesta de bautizo” para que paguen todo

A Yoanna le pareció raro que Damaris, con quien no había tenido contacto en mucho tiempo y ya le había “perdido el hilo”, reapareciera en su vida para pedirle que fuera la madrina de bautizo de su hija.

Otro detalle peculiar es que la niña, de nombre Kate, tiene 2 años y medio, y que incluso ya fue bautizada antes de la pandemia.

“Si mira, es que el año pasado bautizamos a Kate en la iglesia y pues ella estaba muy chiquita, tenía apenas un año y como estaba la cuarentena no le hicimos fiesta ni nada por lo mismo, pero ahora queremos otra vez bautizarla pero no en la iglesia, no más haríamos la fiesta”.