Niño de 6 años fue atacado por un perro y requiere una cirugía reconstructiva

Fuente: paginasiete.bo

La noche del martes, un niño de seis años fue atacado por un perro en el municipio de Quillacollo, Cochabamba, debido a las lesiones el pequeño necesita una cirugía reconstructiva.

“Ha sido atacado por un perro, lo soltaron de su casa y está grave mi hijito, estaba desesperado, no sabía qué hacer. Le he llevado a dos clínicas en Quillacollo, pero no me quisieron atender porque no tengo dinero”, aseguró el padre del menor en comunicación con Red Uno.

Ante la falta de recursos económicos, familiares de la víctima piden aportes a la población, ya que, según comenta el padre del menor, la dueña del can no se hará cargo de los gastos.

“Demándame si quieres, no voy a pagar nada”, fue lo que le habría dicho la dueña del perro al padre del niño, quien se encuentra internado en el Hospital del Niño y en los próximos días será sometido a una cirugía reconstructiva en su labio superior.