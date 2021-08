No habrá desfiles cívicos en Oruro por el Covid-19

Fuente: https://lapatria.bo

En Oruro, los festejos por el 196 aniversario de Fundación de Bolivia se resumirán únicamente en actos protocolares el 5 y 6 de agosto, los desfiles cívicos fueron suspendidos para evitar contagios masivos de Covid-19 en la población, según recomendación del Servicio Departamental de Salud (Sedes).

“Haciendo caso a esta recomendación técnica del Sedes es que no se está organizando ni un desfile en esta gestión para no recaer en lo que corresponde los casos del Covid-19. Entonces las actividades que se están programando son las protocolares, las más necesarias, siempre para no perder el espíritu patriota que tenemos”, apuntó el gobernador Johnny Vedia.

En tiempo de pandemia primará la responsabilidad sanitaria, con el fin de no generar aglomeración de la población y así precautelar la salud pública en el departamento de Oruro.

Actos

De acuerdo al programa de la Gobernación, los actos protocolares empezarán el jueves 5 de agosto con la solemne sesión de honor que organiza la Asamblea Legislativa Departamental de Oruro (ALDO), este año será a las 10:30 horas en el hall de la Gobernación.

El 6 de agosto, la Segunda División del Ejército realizará las dianas de salutación y salvas de fusilería a las 06:00 horas; posteriormente a las 07:00 horas se hará entrega de ofrendas florales en el monumento a Simón Bolívar.

La iza de banderas será a las 07:30 horas en el frontis de la Gobernación, luego a las 08:00 horas habrá una ceremonia interreligiosa en la plaza 10 de Febrero.

Y a las 09:00 horas será el Te Deúm, en la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción “La Catedral”.

En otrora, los actos cívicos empezaban el 2 de agosto con diferentes desfiles que organizaba la Dirección Departamental de Educación de Oruro (DDEO), y terminaban con el desfile cívico militar en el que participaban una infinidad de instituciones y organizaciones.