Obispo alteño reprocha la toma de la Fundación Cuerpo de Cristo

El obispo de El Alto Giovani Arana, reprocha los actos de violencia y la toma física del Canal 57 por parte de un grupo de vecinos que dicen ser de la zona de Villa Adela de El Alto.

Fuente: http://www.elalteno.com.bo

El día lunes, 9 de agosto los predios del canal CVC fueron invadidos por un grupo de personas sin ninguna notificación judicial. Por este motivo, Arana anunció que en las próximas horas se realizará la denuncia correspondiente a las autoridades competentes y buscará el diálogo.

Según explicó el Obispo a un medio local, las personas ingresaron a los predios de la Parroquia Cuerpo de Cristo y la Fundación del mismo nombre de manera autoritaria sin ninguna orden judicial.

“Lo que han hecho después es cortar la luz para que el sacerdote no pueda pedir ayuda, actos que son repudiados y rechazados por la autoridad eclesial”, dijo el Obispo.

Asimismo dijo tener documentos que avalan la propiedad de la Iglesia sobre el canal y por ello en las próximas horas se presentará una denuncia formal a la FELCC (Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen).

Arana, aclaró que estos problemas iniciaron tras la muerte de Padre Sebastián Obermaier (partió a la casa del Padre el 2 de agosto de 2016), fundador de la Fundación Cuerpo de Cristo. Al mismo tiempo el Obispo manifestó el deseo de entablar el diálogo, recordando que el sentido de la Fundación es la Evangelización y esta es una tarea que le corresponde a la Iglesia.

VECINOS

Los vecinos de Villa Adela, anunciaron anoche que no abandonarán los predios de la Fundación Cuerpo de Cristo, porque los terrenos donde fueron edificados la iglesia y las oficinas del Canal 57, fueron cedidos por los vecinos del lugar para que sean luego puestos al servicio de la población.

“No vamos a dejar porque lo que hemos descubierto, es que un grupo de vivillos se estaba haciendo la plata con la fundación Cuerpo de Cristo”, dijo uno de los vecinos que está en vigilia.

También informaron que tienen todos los documentos legales para demostrar el mejor derecho propietario para demostrar que esos terrenos le pertenecen a los vecinos de Villa Adela.

Anuncian que hoy brindarán una conferencia de prensa donde darán a conocer las irregularidades en las que cayó la Fundación Cuerpo de Cristo. “Aquí funcionaba la casa del niño, la casa del anciano, la casa de los pacientes con VIH y otras dependencias más que han sido desmantelaron”, mencionaron los vecinos.

LA MANO DE ZAPATA

Por su parte, la activista Guadalupe Daza sospecha que Alejandro Zapata de estar detrás de la toma de la infraestructura en Villa Adela.

“Hay que tener las cosas claras, cuando aún vivía el padre Sebastián Obermaier, Zapata y otros vecinos se han entrado por la fuerza y han tomado el canal, causándole disgustos. Cuando el padre ha fallecido, otra vez han empezado a molestar Zapata y su gente, pese a que al ingresar al campo político, como dice la normativa, fue desvinculado de la fundación”, aseguró Daza, al afirmar que conoció desde pequeña al fallecido párroco.

Ante los nuevos acontecimientos, Daza asegura que se trata de las mismas personas que quisieron despojar en vida a Obermaier, para adueñarse de su esfuerzo de años, ya que el párroco dio su vida por las familias más necesitadas de la ciudad de El Alto.

“Hay un Dios que todo lo ve. Por la forma como han actuado, ya que ingresaron por la fuerza cortando la energía eléctrica y el agua, nos hace suponer que se trata de la misma gente que acompañó a Zapata, por lo que pedimos al Ministerio Público actuar de oficio para realizar el proceso necesario, ya que estas personas ingresaron a la fundación sin ninguna orden judicial”, afirmó.

IRREGULARIDADES

La activista Guadalupe Daza manifestó que Gregorio Condori fue quien tomó el mando de la fundación y hubieron varias irregularidades en su gestión. “Gregorio Condori en su momento ha formado parte de la fundación, pero al causar daños y perjuicios a la fundación ha quedado afuera, ahora los nuevos encargados deben ser quienes tomen cartas en el asunto”, remarcó.

DESAPARECIDO

Gregorio Condori, quien decía ser el heredero directo del padre Obermaier desapareció del panorama y ayer los vecinos que están en vigilia supuestamente lograron contactarse con él y presuntamente respondió. “Ahora que defienda pues la Iglesia. Yo ya he defendido en su momento y como me han botado ya no tengo nada que hacer”, es lo que supuestamente comentó Condori quien en su momento fue el monaguillo del padre Obermaier.