Orangután se prueba y modela unas gafas de sol en un zoológico de Indonesia

Un orangután hembra se probó unas gafas de sol que una visitante había dejado caer en su recinto dentro de un zoológico de Indonesia. En un video publicado en la red social TikTok por la usuaria Lola Testu (@minorcrimes) se ve el momento en el que la primate, con su cría en un brazo, recoge los lentes de sol, los mira con curiosidad y se los lleva a la cara. @minorcrimes

Más adelante en el clip, se ve al animal apoyado contra un árbol, con las gafas puestas y luciendo decididamente genial. Al final, sin embargo, la orangutana pierde el interés en ellas y las devuelve, lanzándolas de regreso.

El video, que ha sido visto más de 29 millones de veces, cuenta con más de 7,4 millones de ‘me gusta’ y millares de comentarios con elogios y cuestionamientos acerca de la actitud de su ‘estrella’, asombrosamente similar a la de un humano.

«Juro que pueden hablar, pero simplemente no quieren pagar impuestos», bromeó una persona.

«No lo entiendo. ¿Cómo saben automáticamente que deben ponérselo ante los ojos?», se preguntó otro.