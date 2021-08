Pese a críticas del DT, el Tigre «no desmerece» labor arbitral

Fuente: paginasiete.bo

Juan C. Toro / La Paz

Ronald Crespo, presidente de The Strongest, puso paños fríos a las críticas que hizo el técnico Gustavo Florentín sobre el arbitraje e indicó que el club no desmerece la labor de los jueces en los partidos.

El entrenador de los atigrados había expresado su preocupación por el arbitraje para el juego de mañana ante Always Ready, por lo que vio en el partido de los millonarios ante Bolívar, el pasado domingo.

“No desmerecemos el trabajo de los árbitros. Ojalá que el partido se realice con normalidad, no tenemos observaciones”, aseveró Crespo.

Remarcó que el club de la franja roja “es un gran rival, pero nosotros tenemos lo nuestro”. Luego del encuentro entre la franja roja y la Academia, el entrenador paraguayo había lamentado la actitud de los suplentes del equipo alteño e incluso calificó su actitud como “sucia”.

“Me preocupa el arbitraje, lo sucios que fueron desde la banca (de Always Ready). Tres o cuatro veces lanzaron balones en pleno ataque de Bolívar y eso no nos gustó. El cuarto árbitro no tuvo el carácter suficiente para echarlos”, indicó el entrenador a Máquina Deportes.

Apuntó que si el comportamiento de éstos fue de esa manera como visitantes, “no me imagino cómo será en su cancha. Tenemos que tener todos los cuidados”.

Arrascaita es baja

Luego de la victoria que lograron los de Achumani ante San José en la decimocuarta fecha, el conjunto atigrado volvió a los entrenamientos ayer por la mañana y se confirmó que la baja para el duelo de mañana será Jaime Arrascaita.

El mediocampista dejó el terreno de juego en Oruro por un trauma a nivel del muslo derecho. El domingo se mantuvo en reposo, pero luego de los exámenes que le realizaron en la víspera se confirmó que será baja en la jornada.

“Estamos haciendo el tratamiento con analgésicos y antiinflamatorios”, señaló el médico Wilmer Salas.

Las alternativas que tiene el equipo para reemplazar al paceño son Rudy Cardozo e incluso Matheo Zoch, pero la última palabra la tiene el DT.

La labor de ayer la realizaron en la cancha del Colegio Militar, en la zona de Irpavi, donde los jugadores buscan adaptarse al césped sintético, superficie en la que jugarán ante los millonarios.

El compromiso corresponde a la sexta fecha del campeonato, que no se disputó por las fechas internacionales.

Con este juego los dos equipos se nivelarán, jugarán 14 encuentros y sea cual fuera el resultado, el Tigre seguirá como único puntero.