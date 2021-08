Pide informe por paralización de asfaltado a Laguna Suárez

El concejal de la alianza Ahora, Arnoldo Méndez, dijo el martes que solicitó informe al Ejecutivo por la paralización desde junio del proyecto de asfaltado Trinidad-Laguna Suárez, obra que demanda una inversión de 17,1 millones de bolivianos.

Fuente: https://lapalabradelbeni.com.bo

Dicho proyecto se ejecutaba mediante un convenio con la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE).

“Desde junio no hay maquinaria, no hay trabajo, por datos extraoficiales tenemos entendido que este proyecto se ha roto, que la UPRE no lo va llevar adelante”, dijo.

Observó que todo convenio intergubernativo no se rompe unilateralmente, sino entre ambas partes.

Cuestionó que las autoridades municipales no se hayan pronunciado al respecto para tener una información real sobre este importante proyecto de asfaltado hacia uno de los sectores turísticos de Trinidad.

“No es justo que un lugar referente en el tema turístico, de la gastronomía, haya sido olvidado y no se brinde ningún tipo de información”, manifestó.

Méndez, dijo que la comisión técnica del ente legislativo envió el 5 de agosto una petición de informe escrito al Ejecutivo, la cual tiene 14 preguntas y debe ser respondida en el plazo de 10 días hábiles.

Pidió unirse para no permitir la paralización de esta obra, mientras otras ciudades se benefician con autopistas y otros proyectos de impacto.

Según información oficial, esa obra de 5,5 kilómetros constará de ciclo vías de 1,5 metros de ancho, retiros laterales de 3,5 metros, con señalización vertical y horizontal.

Es así que se coloca una capa base de 10 centímetros, la carpeta asfáltica tiene seis centímetros. La vía tiene 10 metros de ancho.