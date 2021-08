¿Pidió Evo a la COB que sugiera su renuncia en 2019? Huarachi responde: ‘queda en nosotros’

El líder de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, evadió responder directamente si el expresidente Evo Morales le hubiera sugerido que le pida su renuncia al mando de la nación durante la crisis política de noviembre de 2019.

“Queda en nosotros”, dijo Huarachi a ERBOL, al ser consultado sobre si Morales le sugirió pedir su renuncia.

La tarde del 10 de noviembre de 2019, Huarachi a nombre de la COB sugirió la renuncia de Evo Morales con el objetivo de pacificar el país. Posteriormente, cuando se iniciaron las investigaciones del caso denominado “golpe”, el líder de la COB minimizó el episodio y argumentó que no había hecho ese pedido por escrito.

Huarachi atribuye responsabilidad por las víctimas de noviembre de 2019 al informe emitido por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) y los enfrentamientos posteriores que terminaron con la renuncia de Evo Morales.

El secretario ejecutivo de la COB cuenta el accionar del organismo sindical en medio de la crisis política que estalló luego de las elecciones generales de octubre de 2019.

P. Don Juan Carlos, en esos momentos conflictivos ¿Qué le decía a usted Evo Morales antes de su renuncia, incluso se habla de que Evo Morales les ha dicho a las Fuerzas Armadas que le sugieran su renuncia?

R. Bueno nosotros creemos que después de todas esas cosas, nos hemos organizado no? Más allá de poder estar seguramente hasta el último día con el expresidente…

P. Evo Morales le ha pedido a usted que le pida la renuncia, don Juan Carlos?

R. No…son temas estructurales que seguramente tienen su lugar, nosotros hemos estado trabajando hasta el último día, hemos coordinado muchas cosas como institución matriz siempre en beneficio del país y, por ende, a partir de lo que sucedió era ya la organización de los propios compañeros de base para poder defender y recuperar la propia democracia.

P. Le reitero la pregunta don Juan Carlos, perdón que sea insistente, pero ¿Evo Morales le ha pedido a usted que le sugiere o le pida su renuncia?

R. Son temas que seguramente son bien de confi…(confidenciales) o sea son de discreción, son temas que, seguramente, nosotros tenemos, queda en nosotros.

P. ¿Qué opina usted del caso golpe de Estado?

R. Hay que hacer una investigación, o sea, estos resultados con lleva que hay que hacer una investigación profunda, como te digo ha habido intervenciones, atentados y esos atentados se tienen que ventilar, se tienen que investigar.

P. ¿Usted con certeza no se ha anima a decir que ha habido golpe de Estado en el país, don Juan Carlos?

R. Hubo golpe de Estado. Ustedes conocen en función a la propia Asamblea Legislativa y eso no solamente lo digo yo, lo dice la expresidenta que ha sido la señora Eva Copa, lo dicen las exautoridades, por es que pedimos una investigación. Si es que no hubiera golpe de estado no hubiera habido fallecimientos, la represión de la Policía y de las Fuerzas Armadas a los compañeros de base en los diferentes puntos a nivel nacional.

P. Don Juan Carlos, un gobierno golpista ha prolongado su mandato, usted culminaba su gestión en 2020 pero sin embargo…

R. No, no, no. Eso hay que explicar bien. Hay competencias como correspondencia, nosotros no hacemos injerencia en el espacio político constitucional, como corresponde, en el mandato. Eso es un tema estrictamente un tema orgánico sindical y no puede haber injerencia de ninguna parte, nosotros hemos cumplido los requisitos como tal. Nosotros nos debemos a las bases, no nos debemos a una autoridad política, entonces simplemente hemos exigido el cumplimiento de una resolución en función a la convocatoria de un ampliado nacional, entonces, ahí están los estatutos, ahí están los reglamentos para asumir esta postura.

P. Entonces para la COB ha existido golpe

R. Así es.

