Pochi: «Vengo acá para recuperar el tiempo que perdí

Fuente: paginasiete.bo

Los Tiempos / Cochabamba

El volante de creación argentino de Wilstermann Cristian ‘Pochi’ Chávez volvió a Cochabamba y aseguró que en dos o tres semanas ya podría estar listo para volver a las canchas.

El jugador viajó a Buenos Aires, donde el 4 de mayo fue sometido a una artroscopia en la rodilla, debido a un líquido que se formaba constantemente en ese sector, tras un golpe fuerte en un partido.

Chávez debía volver a Cochabamba el 26 de mayo, pero su regreso se retrasó, porque su rehabilitación no avanzó mucho porque primero se enfermó de Covid y después perdió a su hermana.

“Lo que pasé con mi hermana fue muy duro, me atrasé como un mes y algo, también me agarró el Covid a mí, pero pude hacer la rehabilitación, la rodilla está bien, sólo me falta la parte física, que en dos o tres semanas ya lo recupero y ya poder jugar, pero de a poquito ya podré meterme en el grupo”, dijo Chávez.

El jugador a tiempo de agradecer a la hinchada por el aguante, les pidió un poco más de paciencia para su vuelta a las canchas.

“Será una pretemporada, vengo acá para recuperar el tiempo que perdí, me entrenaré acá doble o triple turno, siempre con los cuidados, pero hoy más que nunca me voy a dedicar al 100% para llegar en dos o tres semanas , para sumar minutos. De la rodilla estoy bien, solo me falta el tema físico”, aseguró.

Chávez siempre fue una de las piezas claves del equipo, ya que es el hombre que ordena el mediocampo y alimenta a la ofensiva. Su ausencia se sintió tanto en la Copa Sudamericana como en el torneo Único.

¿Giménez vuelve?

El director técnico de Wilstermann, Diego Cagna, ayer empezó a delinear al posible once titular que enfrente mañana (19:00) a Aurora en el clásico cochabambino, en el entrenamiento el estratega dejó entrever que el arquero Arnaldo Giménez, podría volver al equipo.

‘Pipo’ Giménez estuvo en el arco ayer durante la práctica. El golero se recuperó de una lesión en el tendón de Aquiles.

En el once titular también se presentaron algunas otras variantes como el retorno de Maximiliano Ortiz, Ramiro Ballivián, Paúl Arano, Damián Lizio, además del ingreso de Luis Rodríguez (sub 20) y Adriel Fernández.

El estratega argentino hoy definirá al equipo que saldrá mañana desde el vamos en el clásico cochabambino, en el estadio Félix Capriles.

Asamblea de socios no será el 10

Debido a que el Servicio Departamental de Salud (Sedes) no autorizó al club Wilstermann para la realización de la Asamblea de Socios, convocada para el próximo 10 de agosto, esta deberá ser reprogramada.

Según la carta del Sedes, de fecha 26 de julio, señala que “no da la aprobación para la actividad solicitada”.

Se solicita al club presentar los protocolos de bioseguridad que se usarán en dicha Asamblea de Socios.

En ese entendido, la dirigencia empezó a elaborar dichos protocolos y ver las posibles fechas para la realización de la Asamblea, que podrían ser a fin de mes o a inicios de septiembre.