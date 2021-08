Por qué «El Tigre» Azcárraga sacó de Televisa a Verónica Castro

Uno de los empresarios más influyentes en México durante el siglo pasado fue Emilio Azcárraga Milmo, cuya fortuna está estimada en 5 mil millones de dólares

Verónica Castro es una actriz, cantante y presentadora que actualmente tiene 68 años (Foto: Instagram @sueltalasopatv)





El veto de Verónica Castro fue uno de los más polémicos en la televisora de San Ángel pues ella es una de las actrices que más se popularizó en la década de los 80 tras su participación en melodramas como Los ricos también lloran y El derecho de nacer.

A pesar de que el tiempo fuera de Televisa para esta actriz no fue perpetuo, dicha separación quedó marcada en la carrera profesional de Verónica Castro.

Aunque en la actualidad existe mayor libertad para que un artista colabore con más de una televisora, hubo una época en la que prácticamente estaba prohibido y se castigaba con el veto a quienes decidieran trabajar con otra empresa o incluso a quienes llegaron a tener encontronazos con “El Tigre” Azcárraga, por lo que éste tomó la decisión de prohibirles continuar sus carreras artísticas en los foros de San Ángel.

La actriz fue una de las más populares dentro de las telenovelas (Foto: @vrocastroficial/ Instagram)

Televisa se caracterizó por imponer esta sanción a varios de sus actores y actrices, a quienes no perdonó aunque se trataran de grandes estrellas.

Algunas versiones aseguran que Azcárraga Milmo ordenó el veto de la actriz luego de que ésta accedió a realizar algunas grabaciones de melodramas en Argentina, lo cual no le agradó al empresario.

Un tiempo después, Verónica Castro regresó para protagonizar la mítica telenovela Rosa salvaje, una producción de 1986 a cargo de Valentín Pimpstein. La historia del melodrama giraba en torno a una joven de bajos recursos quien logra enamorar a un millonario y se gana el desprecio de mujeres avariciosas, también contó con su versión moderna en La Gata, de 2014.

Verónica Castro realizó 19 novelas, entre ellas ‘Rosa Salvaje’. (Foto: @vrocastroficial/ Instagram)

El elenco de dicha telenovela también estuvo conformado por Guillermo Capetillo, Laura Zapata y Edith González. La última aparición de Verónica en Televisa fue en 2010, cuando grabó Los exitosos Pérez junto a Jaime Camil, Ludwika Paleta y Rogelio Guerra.

Uno de los empresarios más influyentes en México durante el siglo pasado fue Emilio Azcárraga Milmo, cuya fortuna está estimada en 5 mil millones de dólares de acuerdo con la revista colombiana Semana. Este personaje mexicano llegó a formar parte de la lista de las personalidades más acaudaladas del país, en la cual ocupó el segundo lugar, solo por detrás de Carlos Slim Helú.

Emilio Azcárraga Milmo «El Tigre» fue quien ordenó varios vetos en Televisa (Foto: AP)

El crecimiento de Televisa fue gigante cuando “El Tigre” estuvo al frente de la compañía, ya que logró incursionar en los mercados de otros países gracias a su internacionalización. Sin embargo, además de haber destacado por sus estrategias de negocio, Azcárraga Milmo se caracterizó por tener un carácter fuerte a raíz de la conflictiva relación que sostuvo con su padre Emilio Azcárraga Vidaurreta, quien comenzó a sentar las bases del imperio televisivo en la década de 1930.

Además de Verónica Castro, otras personalidades también fueron vetadas de Televisa, algunos de ellos fueron:

–Carlos Villagrán, quien daba vida a Quico en El chavo del 8. Este actor ha dicho en diversas entrevistas que Azcárraga Milmo envió mensajes a todas las empresas televisivas de Latinoamérica para que no le dieran trabajo.

Actor de una producción de Roberto Gómez Bolaños (Foto: Sashenka Guitérrez / Cuartoscuro.com)

-La cantante Chavela Vargas. De acuerdo con lo relatado en el documental Chavela, dirigido por Catherine Gund y Dareska Kyi; el empresario no solo logró vetarla de Televisa, sino también de todas las firmas discográficas y estaciones de radio en el país. Fue hasta la muerte del magnate que Chavela regresó a la escena musical de México. El motivo fue que “le bajó la novia” a Emilio Azcárraga, quien en ese entonces mantuvo una relación con Arabela Árbenz, hija del ex presidente guatemalteco Juan Jacobo Árbenz.

Foto: Twitter @MarianoRemirez

–Adamari López, quien se encontraba preparándose para Pueblo chico, infierno grande, fue retirada del elenco porque se descubrió que algunas de las telenovelas en las que había participado previamente ya habían sido transmitidas en TV Azteca, la televisora que compite contra Televisa:

La conductora contó la razón de su veto (Foto: Instagram/@adamarilopez)

“Al darse cuenta de este conflicto de intereses, me pidieron que me retirara de inmediato del canal y le dieron el papel a Aracely Arámbula (…) aparecer en la otra cadena te convertía automáticamente en una especie de persona non grata. Esa experiencia me hizo bajar de las nubes con un solo trueno. Lloré muchísimo”, mencionó.