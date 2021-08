Práctica e investigación, cambios en la malla curricular de la “U” Tarija

Uno de los componentes a incorporar es la materia de investigación como parte transversal de la formación profesional, desde el inicio hasta finalizar la carrera universitaria

Fuente: https://elpais.bo

El nuevo modelo académico de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS) obliga a las facultades cambiar sus mallas curriculares. Ahora se incluye al menos tres componentes transversales en los planes de estudios.

La estatal tarijeña tenía como base el modelo basado en objetivos, que estaba más enfocado en la teoría memorística, pero en la actualidad migrará al basado en competencias, en el que los docentes deben llevar al estudiante más a la práctica basada en hechos reales, denominada como “saber hacer”.

Shirley Gamboa, secretaria Académica de la UAJMS, explicó que el actual modelo obliga a un rediseño curricular, pero diferente a lo que ocurría antes cuando los docentes se encerraban en cuatro paredes para definir qué contenidos se deben avanzar y cómo hacerlo. Ahora, los encargados de este cambio deben salir a conversar con los empleadores y la sociedad civil para recoger cuáles son las competencias que debe tener un profesional dentro del mercado laboral y eso aplicarlo en los planes de estudios.

La funcionaria señaló que otro de los cambios obligatorios es que todas carreras deben incorporar la práctica preprofesional, pues antes solo las tenían algunas carreras, pero ahora deben tenerlas todas como una materia más a vencer, al margen de lo que será la modalidad de graduación.

Otro de los componentes a incorporar es la materia de investigación como parte transversal de la formación, desde el inicio hasta finalizar la carrera, porque así también los establece la Universidad Boliviana. A la fecha, solo algunas carreras la tenían incorporada dentro de sus planes de estudios.

“No hay una separación entre la teoría y la práctica, es por eso que cada una de las asignaturas deberán ver lo que producirá el estudiante. Los exámenes comunes seguirán existiendo, pero se dará mayor preponderancia a la práctica – comentó Gamboa –. Antes se evaluaba el repetir lo que estaba escrito en un contenido o libro, pero eso cambia de manera radical, porque se debe valorar el saber hacer. Por ejemplo, en Derecho, saber hacer un memorial, asistir a una audiencia pública, hacer una acción de amparo. Es buscar el desempeño profesional”.

Gonzalo Gandarillas, rector de la UAJMS, remarcó que para este cambio es importante el rol de los docentes, a tiempo de indicar que no se puede exigir al estudiante ser prácticos si como catedráticos no lo son o no ejercen como tal su profesión en el área que dicta la materia.

“¿Cómo podremos trasmitirle a un formando aquello que no hemos aprendido a hacer? Este es el gran problema, si uno no se ha desarrollado en el mercado laboral, si uno no hizo ejercicio de la profesión de manera eficiente ¿Cómo podremos decirle a nuestro formando así se desarrolla el mundo? – cuestionó Gandarillas –. Este es el criterio que nosotros debemos tenerlo centrado. Los libros son una gran ayuda, pero la vida es una ayuda mayor (…)”.

Ricardo Colpari, vicerrector de la UAJMS, explicó que se marca un hito en la historia de las universidades de Bolivia, porque se cambiará la lógica memorística, de enseñar para evaluar y aprobar la materia. Con el nuevo modelo, el estudiante debe saber hacer las cosas, pero con valores y principios.

10 carreras rediseñan sus planes de estudios

Son diez carreras de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS) que están en proceso de rediseño de sus planes de estudios, los cuales, se enmarcan en el nuevo modelo académico. Shirley Gamboa, secretaria Académica, calcula que hasta finales del 2021 esas carreras tengan listos los cambios, por lo que en la siguiente gestión ya pueden aplicar su nuevo plan curricular en beneficio de los estudiantes.