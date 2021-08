Presidente de Infectología: «La variante delta llegará posiblemente en diciembre al país y atacará más a los que no se vacunaron»

El infectólogo Juan Saavedra, quien recientemente fue elegido presidente de la Sociedad Boliviana de Infectología, conversó con EL DEBER sobre la posible llegada de una cuarta ola de Covid y adelantó que los contagios serán el doble que los registrados anteriormente, debido a la transmisión de la variante delta que es mucho más agresiva.

“Bolivia aún está en la tercera ola y esta culminará en dos semanas, luego, posiblemente, se detectarán 100 casos por día durante dos meses, hasta llegar a diciembre cuando llegará la variante delta al país, por el departamento de Santa Cruz, que es el epicentro de los contagios”, comentó.

El especialista indicó que en los demás países de Sudamérica ya se detectaron casos confirmados de esta mutación del coronavirus. Recientemente en Argentina murió un boliviano, que fue sindicado de ingresar esta variante al país vecino, donde contagió a varias personas.

El Ministerio de Salud aún no ha confirmado la transmisión de la variante delta en nuestro país y la Organización Mundial de Salud (OMS) ha informado que ya circula en 142 países, y se prevé que siga prologándose, debido a que es el doble de contagiosa, a comparación de las anteriores mutaciones.

Para Saavedra, esta variante puede estar circulando en nuestro territorio, pero Bolivia no tiene laboratorios con el reactivo especial para detectarla en pruebas de PCR. “Es necesario que el Gobierno y las farmacéuticas privadas se unan para traer este reactivo y poder detectar si esta mutación ya se está transmitiendo en Bolivia”, agregó.

Los grupos más afectados

La agresividad de la variante delta supera a las anteriores y por eso afectará a toda la población, no solo a los más jóvenes como con la cepa brasileña. El presidente de la Sociedad Boliviana de Infectología señala que en la cuarta ola existirán tres grupos de alto riesgo, de ellos el más afectado serán las personas que no han sido vacunadas contra el Covid.

“Son ocho millones de personas del país que no se ha vacunado, entre ellos están los niños (que no están incluidos en la población vacunable y que suman poco más de 4 millones), jóvenes y de la tercera edad (que no acudieron a recibir la vacuna)». Para Saavedra, este grupo de población que no tiene ninguna vacuna es el de mayor riesgo, porque no tiene protección contra el Covid.

También incluyó al grupo de riesgo a quienes solo han recibido la primera dosis y por ende, no han completado la inmunización para tener los anticuerpos necesarios.