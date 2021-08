Primeras imágenes de las destrucciones causadas por el terremoto de magnitud 7,2 en Haití, que desató una alerta de tsunami

«Es probable que haya un gran número de víctimas y el desastre sea generalizado. Los eventos pasados con este nivel de alerta han requerido una respuesta a nivel nacional o internacional», declararon desde el Servicio Geológico de EE.UU.

Usuarios de las redes sociales informaron de daños severos en varias localidades de Haití, publicando imágenes con edificios parcialmente derrumbados y calles llenas de escombros, que recuerdan en parte lo ocurrido con el sismo de magnitud 7 del 2010.

🇭🇹⚠️

Un séisme en Haïti de magnitude M 7.0 a été signalé aujourd’hui vers 8h30 am. Il a été long et fort, entendu sur tout le territoire et probablement en République Dominicaine.

Pas de dégât, ni de blessé ou de mort pour l’instant.

Ce séisme rappelle le terrible de 2010. pic.twitter.com/G1Gobnxx8r

— Haytien 🇭🇹🕊 (@haytiens) August 14, 2021