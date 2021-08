Procurador Chávez anuncia que revisará las 35 mil actas de 2019 para aniquilar la teoría del fraude

El Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, remarcó las cuatro anomalías que detectó la Contraloría en la auditoría que realizó la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre los comicios fallidos de 2019 y donde se determinó que hubo fraude. La autoridad anunció que volverá a revisar las 35 mil actas que están digitalizadas en el Tribunal Supremo Electoral, para “terminar” con la teoría del fraude electoral.

En una entrevista con el canal de televisión estatal, Chávez señaló que el Estado boliviano fue objeto de una burla. “El objeto era la auditoría era el cómputo, pero ese acuerdo fue incumplido. La OEA hizo un informe de análisis, no una auditoría” señaló.

Primero, dijo que incumplió las normas nacionales para la realización de una auditoría, y también dejó de lado las internacionales.

Luego, no se basó en fuentes primarias ni en el cómputo. Es decir, no acudió a las actas. “No revisaron las 35 mil actas, se basaron en muestras y tendencias marcadas por el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y no el cómputo.

También manifestó que el TREP podía o no existir. Recordó que en la elección 2019, se habló del Direpre, un sistema similar, pero un día antes de las elecciones se cayó y no funcionó. “Nadie lloró porque no trabajó el Direpre. Fue lo mismo”, apuntó el procurador.

En tercer lugar, aseveró que se realizó un análisis histórico de la tendencia. Determinó inusual que en la fase final del recuento de votos del TREP, hubo un cambio sospechoso en la tendencia de votación, en favor del MAS. “No toma en cuenta que hay más votación a favor de Evo Morales en las áreas alejadas. Eso no es, no fue y nunca será una tendencia inusual”, manifestó.

El cuarto punto señala que la OEA emitió un informe preliminar que no estaba en el acuerdo. Recordó que el 10 de noviembre, el organismo internacional lanzó a las redes sociales el resultado del informe. Observó que el plazo era el martes 12 de noviembre.

El 9 de noviembre se comunicó al exanciller Diego Pary que no podían cumplir con el convenio porque le faltaba tiempo. Por eso pidieron un día más, se estableció que el trabajo sea entregado el miércoles 13. “Pero, la OEA de forma mágica, entrega un preliminar el 10 (de noviembre) con un objetivo político. Eso hace la OEA, detona el golpe de Estado”.

En una declaración que realizó el expresidente Evo Morales, durante su exilio de un año, explicó que sí recibió la conclusión del informe preliminar la madrugada del 10 de noviembre, y que personalmente, a través de distintas formas, intentó comunicarse con Luis Almagro. “No pude hacerlo. Hablé con los encargados y les dije que si sacaban el informe iban a incendiar el país y causarían muchos muertos”.

Esta mañana, en entrevista con radio Kausachun Coca, lo repitió: “La mentira del siglo se llama fraude. No hubo auditoría, fue un informe político. En la madrugada del 10 de noviembre nos llaman y nos dicen que adelantarían. Delante de Héctor Arce y Diego Pary, les dije que si sacaban ese informe habrán muertos y será su responsabilidad, y eso pasó”.

La Contraloría concluyó, según el procurador, que no existió auditoría sino un informe de integridad electoral, “por lo tanto, no puede ser vinculante. Hay que decir claramente: no hubo fraude electoral”.

Reiteró el desafío abierto a los líderes de la oposición, “vamos a revisar acta por acta, están digitalizadas en el TSE, revisemos una por una. Que todo el país vea, no hubo fraude. Este informe de la OEA fundamentó el golpe de Estado”, aseveró.

El procurador enviará este informe a la Cancillería el lunes, para que por conducto regular sea enviado a la OEA. “y para esperar una respuesta, que nos expliquen qué es lo que pasó”.

Luego, anunció que “en los próximos días se realizará el reconteo, para que el perdedor (Carlos Mesa) acepte que fue derrotado dos veces de manera de manera descomunal. Voy a ver las 35 mil actas, y veremos los resultados finales, para que la teoría del fraude se caiga para siempre”, concluyó.