Procurador dice que la revisión de las actas se hará “entre bolivianos”, pero no se cierra a entes internacionales

El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez aseguró hoy que la revisión de las actas de las elecciones de 2019 se hará “entre bolivianos”, aunque no se cierran a la presencia de organismos internacionales.

“Hay que hacer un estudio ciudadano, entendemos por lo menos que como la OEA no ha hecho su trabajo debemos salir los bolivianos. Lo hago como un planteamiento ciudadano, vamos a invitar a organizaciones que sean pertinentes, entiendo que mínimamente las universidades del sistema público tendrían que estar para verificar, instituciones que quieran, todos los que quieran participar”, afirmó en entrevista con el programa A Media Mañana de Los Tiempos y Grupo Centro.

Chávez recordó que la OEA contó con 33 veedores expertos y realizaron la labor de revisión en 18 días, por lo que consideró que es posible hacer el trabajo entre instituciones bolivianas.

“Si solo hubieran hecho 500 actas por día hubieran terminado. No se toma más tiempo, se puede hacer por un conjunto ciudadano, nos organizamos un fin de semana y vemos las 35.000 actas. Si hay observaciones de que hubo cambios en las actas, veremos”, añadió.

El Procurador adelantó que se verá una metodología “adecuada” para ver cómo se realizará la verificación de las actas.

Si bien adelantó que la idea es que se realice el trabajo de manera interna, no se cierran a la participación de organismos internacionales como la OEA o la Unión Europea.

“No puedo hablar de eso, lo hará el canciller (sobre una participación de la OEA), pero en todo caso la cuestión es abierta, es un tema interno. La OEA, sobre todo el secretario general, genera injerencia (…) No estoy hablando de eso, estoy diciendo que entre bolivianos vamos a ver, si quieren que vengan, yo no voy a invitar a nadie a decir que venga usted o usted, es abierta, los que quieren venir que vengan. Van a estar como uno más y revisaremos todo, yo no cierro a nadie”, sostuvo.