Procurador: La Opinión Consultiva de la Corte-IDH no es retroactiva y su aplicación es hacia adelante

Luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte- IDH) con sede en San José Costa Rica, oficializará que la reelección indefinida no es un derecho humano, el Procurador General del Estado (PGE), Wilfredo Chávez, aseguró que no es retroactiva y que su aplicación es para adelante.

Entrevistado por el portal informativo Urgente.bo, la autoridad gubernamental explicó que la decisión asumida por la Corte será tomada en cuenta de aquí para adelante por el Órgano Electoral Plurinacional (OEP), ya que no es controversial y no debe ser interpretada como un dictamen.

“Esa Opinión Consultiva tendrá efecto hacia adelante, no hacia atrás. ¿Por qué?, porque antes no había una prohibición y mucho menos sobre el tema y hago notar que la Opinión Consultiva no es solo dirigida a nuestro país, sino al conjunto de estados o países que componen la Organización de Estados Americanos (OEA)”, indicó.

Consultado sobre si eso afectará a la sentencia constitucional 084/ 2017 que avaló la reelección de Evo Morales, Chávez dijo que “para nada”.

Según el ministro de Justicia, Iván Lima, el gobierno de Luis Arce mediante la Ley 1266 y los artículos 18 y 19 entre otros cumplió con los alcances de la Opinión Consultiva. Por lo tanto dijo, “es un tema cerrado para nuestro país”.