Productores cañeros arrojaron sus cañas en las puertas de YPFB exigiendo la compra de etanol

Cañeros exigen la compra de etanol a YPFB.

Fuente: Gigavisión

Los cañeros exigen que la estatal petrolera compre 150 millones de litros de etanol anualmente y no 100 millones como lo hacen. De no ser así, habrá un excedente de azúcar que bajaría los precios y esta situación perjudica a 4 mil cañeros a nivel nacional. Esperan ser escuchados por el ministro de hidrocarburos y no descartan paralizar la producción.