Propuesta bajo mesa

A inicios de la década de los años 70, en Latinoamérica empezaban los gobiernos progresistas (solo como ejemplo Allende en Chile y Torres en Bolivia), sin embargo grupos fascistas empresariales iniciaban la campaña, apuntando a que la economía estaba mal, que esos gobiernos de izquierda no tenían un plan económico y que el comunismo mataría de hambre a la gente, ocultaron productos, desabastecieron los mercados para luego desembocar en cruentos golpes de Estados; hago esta referencia porque días atrás Comunidad Ciudadana presentó su propuesta económica basado en los mismos principios que los grupos fascistas de esos tiempos.

Es bueno recordar que para hacer una propuesta económica, es necesario saber cómo está la economía, lo cual parecen desconocer por los datos y cifras que dan, empiezan indicando que la supuesta crisis económica ya se daba desde antes de 2019, recordarle que el 2018 y 2019 (primer semestre) organismos internacionales califican el desempeño económico como la mejor en Sudamérica.

Hacen referencia que la crisis económica se reflejaba en el déficit de la balanza comercial, pero se olvidan analizar por qué nuestras importaciones eran mayores a nuestras exportaciones; y la respuesta se basa en que importábamos bienes de capital (termoeléctricas, maquinarias para fábricas e ingenios) que no se producen en el país; paralelamente a esto dato nos dicen que el déficit fiscal (gastos del gobierno mayor que sus ingresos) sobrepasó el 6%, pero de forma maliciosa olvidan decir a la gente que los gastos que ocasionan ese déficit no era para cubrir los gastos de funcionamiento sino es producto de la compra de bienes de capital (maquinarias y otros activos).

De forma nada profesional, indican que en época de bonanza se incrementó la deuda externa, haciéndonos creer que existió un despilfarro, solo como ejemplo debemos decirles que si una persona o una familia gana Bs.- 3.000, no va a poder acceder a un crédito porque sus ingresos son bajos y solo les alcanzará para sus gastos básicos, pero si los ingresos suben a Bs.- 10.000, mejorará su calidad de vida, aún con esos ingresos no podrá comprar una casita o un departamento por lo cual, lo más lógico es acceder a un crédito y con mayores ingresos se puede acceder a cualquier crédito, lo mismo pasa a nivel país, la deuda fue para instalar fábricas, ingenios satélite y otros activos.

Se desgarran la vestiduras al decir que las reservas internacionales se redujeron de $us.- 15.000 millones a $us.- 5.000 millones, pero no dicen que en el gobierno de Mesa dichas reservas en el mejor de los casos alcanzaba a $us.- 3.800 millones, y lo lógico es que con su bancada investiguen cual el destino de esa disminución y nuevamente se toparan con la implementación de activos productivos.

Solo con estos datos que utilizan de forma malintencionada, sin un análisis serio y global tiene su interés partidario y podríamos deducir que su propuesta más que contribuir a una reactivación económica está destinada a favorecer a un sector privilegiado de la sociedad desconociendo los logros alcanzados pese a la desastrosa gestión que se dio en el anterior régimen (más bien que sólo fueron 11 meses).