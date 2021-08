Quintana acusa a Mesa, Tuto, Camacho y Doria Medina de formar una «pandilla de delincuentes»

La Paz; 25 de agosto (ANF).- El exministro de la Presidencia del gobierno de Evo Morales, Juan Ramón Quintana, arremete contra Carlos Mesa, Jorge Quiroga, Jaime Paz Zamora, Luis Fernando Camacho y Samuel Doria Medina, los tildó de ser una “pandilla de delincuentes” que tienen “terror” de que la expresidenta Jeanine Áñez los delate por su presunta participación en el “golpe de Estado”.

El exministro arremetió contra la exmandataria, contra los exjefes de Estado y políticos; al igual que se estrelló contra el gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea a los que dijo que no tienen moral para hablar de justicia ni de democracia.

Quintana manifestó que cuatro “facinerosos de la derecha” quieren la liberación de la exmandataria Jeanine Áñez a la que no dudó en llamar “dictadora” y “criminal”, para que no los involucre en el caso “golpe de Estado” en contra de la administración de Morales el 2019.

¿Saben por qué presionan estos expresidentes títeres de los Estados Unidos?, porque saben que Jeanine Ánez está en la frontera de su quiebre emocional, y saben que cualquier rato los va a delatar a estos cuatro pillos que llevaron e hicieron el golpe de Estado”, señaló Quintana, en una exposición cuyo video circula en las redes sociales.

Preciso que los expresidentes Jorge Tuto Quiroga, Carlos Mesa; el gobernador y exlíder cívico cruceño, Luis Fernando Camacho; y el político y empresario Samuel Doria Medina “tienen terrorm tienen miedo” que la exmandataria declare que “toda esta pandilla de delincuentes estuvo comprometido con el golpe”.

En otra parte de sus palabras también mencionó al expresidente Jaime Paz Zamora, señaló que fueron quienes contribuyeron para que un dictador como Hugo Banzer Suárez se convierta en un presidente constitucional y que ahora pretenden que Áñez sea liberada, siendo una “dictadora y criminal” que no tuvo contemplación ni piedad para firmar el decreto supremo para que las Fuerzas Armadas masacren en Senkata, Sacaba y Huayllani”.

“Esos personajes siniestros están pidiendo la libertad de la dictadora que no solo masacró al pueblo boliviano, que no solo se robó la plata, no solo nos condenó a la muerte a miles y centenares. Fíjense que no tuvieron piedad, Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho, Tuto Quiroga, Jaime Paz Zamora, Doria Medida, estos personajes siniestros que convirtieron a un dictador en presidente demócrata hoy quieren liberar de responsabilidades a una dictadora y una criminal”, sentenció.

Acusó a Áñez se hacer “show” y “victimizarse”, luego que este pasado fin de semana intentó atentar contra su integridad física. La exmandataria está detenida desde el mes de marzo en el penal de Miraflores, es investigada por los presuntos delitos de sedición, terrorismo y conspiración y en su contra hay al menos siete procesos.

El exministro también se estrelló contra la administración estadounidense y contra la Unión Europea. Manifestó que los “gringos” a título de que son democráticos quieren dar lecciones de justicia y democracia cuando no tienen la moral para hacerlo luego que participaron del denominado “golpe”.

“El departamento de Estado de Estados Unidos recomienda al gobierno boliviano que se haga justicia con la señora Áñez y que la justicia no se parcialice. Mire quién nos habla de justicia quién nos habla de que seamos justos; cuando los gringos impulsaron el golpe de Estado y los que decidieron que esta vieja (Jeanine Áñez) o esta señora, discúlpenme, se convierta en una criminal”, dijo Quintana.

También criticó a la Unión Europea “en esa misma dirección queriendo señalarnos a nosotros que las autoridades de la justicia administren equitativamente la justicia, los europeos que se plegaron a Estados Unidos para destruir Afganistán, Libia, Siria. Qué autoridad moral tienen los europeos para hablar de derechos humanos”. «Todavía nos quieren dar lecciones de moral, de democracia”, afirmó.

Criticó que los líderes políticos que hoy defienden a Áñez no hubieran defendido los derechos de los 37 masacrados, en cambio en ese tiempo junto a la cúpula de la Iglesia católica apoyaron el «golpe». «Apoyaron estos pillos estos golpistas la masacre, acompañados por la santa iglesia católica, por la cúpula, acompañados por los europeos, apoyados con el armamento desde Argentina y Ecuador y apoyados por el informe criminal de Luis Almagro de la OEA, ahora resultan las santa palominas defendiendo a la santa palomina golpista»

La exautoridad se asiló en la embajada de México en Bolivia durante casi un año, ingresó a esa legación durante la crisis política, cuando el entonces presidente Evo Morales renunció a su cargo.