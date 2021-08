Santa Cruz moverá $us 1.000 millones con las alianzas público-privadas

Gobernación y Municipio presentan proyecto de ley que garantiza seguridad jurídica e incentivos tributarios a inversores

Fuente: El Deber

La Gobernación de Santa Cruz y el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra insertan en la agenda económica regional las Alianzas Público Privadas (APP) para empujar y desarrollar proyectos de inversión que favorezcan al crecimiento y reactivación económica y generen empleos. El ecosistema empresarial cruceño destaca la iniciativa y espera con interés la cartera de proyectos para intervenir e inyectar capital.

Este mes, ambos gobiernos subnacionales, por separado, hicieron conocer que los proyectos fueron remitidos a la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) y al Concejo Municipal para su correspondiente análisis y aprobación.

En el caso de la Ley Departamental de Promoción de Inversiones Mediante Alianzas Público Privadas (APP), a decir del gobernador Luis Fernando Camacho, con esta ley se crean las condiciones y se otorga seguridad jurídica imprescindible para el aumento de las inversiones privadas, nacional y extranjera, que permitirá movilizar $us 1.000 millones hasta 2025, transformando así la economía, modernizando el aparato productivo y generando miles de empleos en el departamento de Santa Cruz.

La Ley de Inversiones mediante alianza público-privada enviada a ALD, en criterio de Camacho, fue trabajada de manera conjunta con los equipos técnicos de las instituciones empresariales cruceñas, que a la vez recibieron el aporte de expertos internacionales.

En la propuesta de ley se describe que, en proyectos de APP, los recursos públicos no podrán ser superiores al 20% del presupuesto estimado de inversión total del proyecto. También aclara que el Gobierno Autónomo Departamental, además de las garantías generales reconocidas por ley y a efectos de garantizar el cumplimiento de sus obligaciones emergentes de los contratos de APP, constituirá un fondo de garantía que será creado por Ley Departamental, con recursos obtenidos de las recaudaciones que le corresponden de todo contrato de APP, de los cuales deberá destinar un porcentaje sujeto a ley especial.

En el ámbito municipal

Con ocasión de la presentación del Proyecto de Ley de Alianzas Público-Privada del municipio de Santa Cruz de la Sierra Ley Municipal, el alcalde Jhonny Fernández dio a conocer a los empresarios privados del departamento los alcances de la norma que ofrece incentivos tributarios y seguridad jurídica.

Mediante este convenio, según Fernández, los empresarios serán partícipes de la construcción y suscripción de APP para participar en el desarrollo mediante inversiones en conjunto, lo que traerá consigo una mejora de las condiciones del entorno económico compatible con la apertura de diversas actividades comerciales -apuesta por la producción y el consumo nacional- y que genere empleos.

Entre los proyectos para las APP, Fernández destacó el embellecimiento del Casco Viejo de la ‘ciudad de los anillos’ que va ‘casado’ con la construcción de por lo menos 50 parqueos públicos entre primer y segundo anillo. “Los empresarios que inviertan en este proyecto, tendrán hasta cinco años de liberación de impuesto”, dijo.

En cuanto al incentivo tributario, el alcalde señaló que se está trabajando en una ley para todos los sectores. Por ejemplo, mencionó que en un muestreo realizado en 60 días en actividades económicas pequeñas y medianas en todos los distritos, se constató que de más de 30.000 negocios, solo el 15% tiene la patente de funcionamiento. “Eso es por la burocracia. La ley será más simple para los trámites”, manifestó Fernández.

Entre otros visibilizados por el municipio cruceño están el Paseo Bulevar Isuto (comercios y servicios), el parque El Arenal, puentes peatonales, baños públicos, kioskos y cafecitos. También la construcción del Bioparque para el zoológico municipal, el tren metropolitano y el parque industrial de la pequeña y mediana empresa.

Los más golpeado en pandemia

Desde la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz), el gerente general Javier Arze, dijo que hace cuatro años que vienen impulsando el mecanismo de generar inversiones mediante APP para reactivar al sector constructor y los 17 sectores de la cadena que involucra, para generar empleos, dinamizar la economía y aportar al desarrollo de la región.

Una vez que las leyes sean aprobadas y entren en vigencia, Arze señaló que la expectativa de Cadecocruz y sus empresas asociadas es elevada, en sentido de que aumentará la inversión en la ejecución de una gama de nuevos proyectos.

En lo que concierne al sector constructor, por citar algunos, Arze dijo que pueden intervenir en proyectos de infraestructura vial (carreteras, calles y avenidas) y en proyectos ligados a la prestación de servicios (parqueos públicos). “En la modalidad de iniciativa privada (público-privado) presentaremos proyectos que aporten a la reactivación de la economía y al progreso de la región”, anotó Arze.

Para el presidente de la Cámara Gastronómica de Santa Cruz, Fernando Medina, esta clase de iniciativas son necesarias para reactivar la inversión y la generación de nuevas fuentes de empleo.

Según Medina, hay varios proyectos de interés sectorial, como el Paseo de Canal Isuto, del Parque El Arenal y la reactivación y modernización del Casco Viejo.

Expectativa de reactivación

En criterio del presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (Fepsc), Jean Pierre Antelo, es digno de mención que ambos gobiernos subnacionales estén mostrando compromiso con la reactivación asumiendo que la mejor forma de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y de incrementar los ingresos del departamento y del municipio es aumentando la inversión, el empleo y la generación de riqueza.

Resalta la interpretación correcta del concepto de APP que no sólo es concebido como la gestión compartida de una obra o un servicio, sino como un trabajo articulado entre lo público y lo privado, en el cual se ofrece la prestación más eficiente del servicio para el ciudadano y al mismo tiempo se dan garantías de seguridad jurídica al inversor.

“Es importante empezar con éxito las primeras experiencias que serán el ejemplo para atraer inversiones en ‘cascada’ a una región que tiene un modelo productivo exitoso en Bolivia, con más de tres millones de habitantes y con un PIB superior a los $us 12.000 millones, que cuenta con una moderna infraestructura en banca, hotelería, gastronomía, comercio, transporte aéreo, ferroviario, carreteras y acceso a la hidrovía Paraguay-Paraná.

Para el subgerente de Gestión Empresarial de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Eduardo Herrera, este tipo de iniciativas reafirman el concepto de que el desarrollo viene de la mano de un trabajo entre autoridades y actores privados. A su criterio, va a permitir la utilización de recursos del sector privado en la implementación de proyectos de impacto social cuyo resultado trascenderá en mayor desarrollo, tanto a escala departamental como municipal.

Al tratarse de normas que permiten el desarrollo de proyectos en el marco de las competencias de los gobiernos departamental y municipal, Herrera dijo que el sector espera participar en proyectos de infraestructura y de mejoramiento de muchos servicios.

Citó como ejemplo, la experiencia de Fundempresa en el pasado, donde quedó demostrado que la administración privada puede mejorar la eficiencia de trámites, reduciendo sus costos y eliminando la corrupción.

Nuevos horizontes

En cuanto a la visión de la APP en el complejo productivo de la madera -el sector participó en la elaboración del proyecto de la Gobernación, el gerente general de la Cámara Forestal de Bolivia (CFB), Jorge Ávila, anotó que las expectativas son altas considerando que son iniciativas que promoverán el desarrollo económico y social en la ciudad y en el departamento.

Dada la naturaleza y características de la actividad del sector, Ávila mencionó que es probable que haya mayor vínculo con la Gobernación en temas productivos. De hecho, expuso que exploran la posibilidad de lograr una APP con la Gobernación para la creación de un polo de desarrollo forestal en base a plantaciones forestales.

“Con el municipio en iniciativas relacionadas con provisión de mobiliarios para unidades educativas, hospitales, etc.”, indicó Ávila.

Desde la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob), el presidente Jorge Amantegui, manifestó que las expectativas son buenas porque las APP determinan un marco legal mucho más flexible para las inversiones del sector privado y permiten aplicar recursos a proyectos que son impulsados por los sectores privados.

Amantegui refirió que el área de infraestructura industrial y las obras relacionadas a la logística son, entre otras, las áreas de interés del sector agroindustrial oleaginoso para intervenir en APP. Hizo mención que si bien ambos proyectos de ley, tanto de la gobernación como del municipio de Santa Cruz, son muy recientes y están ingresando al área legislativa de ambas instituciones, esperarán la promulgación y la cartera de proyectos de ambas instancias, para analizar la posible participación sectorial.

Para el gerente general de la Cámara Automotor de Bolivia (CAB), Luis Encinas, el trámite de emplacado es solo uno de tantos problemas que han dificultado las gestiones municipales. En Perú, según manifestó, la AAP (institución similar a la CAB) es la encargada del registro y emplacado de vehículos por la ‘especialización’ y conocimiento profundo del sector y la materia automotriz. “En Bolivia, nosotros tenemos que peregrinar explicando y documentando para solucionar problemas de otras instituciones que desconocen la materia”, afirmó, al insinuar que ven una voluntad sincera de la actual gestión municipal.

En la administración estatal

En octubre de 2019, el entonces presidente Evo Morales promulgó la ‘Ley para el Desarrollo Integral de Puerto Busch’. La norma establece el marco normativo para promover inversiones, industria y comercio en Puerto Busch y otros nuevos puertos en la provincia Germán Busch, en el marco de lo dispuesto en el artículo 262 de la Constitución Política del Estado.

A partir de esa iniciativa estatal se creó el Consejo Estratégico para el aprovechamiento de la terminal portuaria. Puerto Busch es una alternativa portuaria que permitirá a Bolivia transportar la carga nacional hacia y desde el Atlántico, utilizando la hidrovía Paraguay-Paraná.

Entre tanto, citado en la separata ‘Vamos a Salir Adelante’ de marzo de este año, el gobierno del presidente Luis Arce avanza en el plan de reactivar la economía del país mediante la industrialización y la soberanía económica. Para esto, cita que se trabaja en cuatro grandes proyectos -ya en marcha- como son la planta de diésel renovable de Santa Cruz, la industrialización del litio en Potosí, los paneles solares en Oruro y el tren metropolitano de Cochabamba.

Información disponible en el portal del Ministerio de Economía da cuenta de la inversión pública programada para este año ($us 4.011 millones) para ejecutar proyectos productivos, infraestructura y otros, y que ya se ejecutaron $us 999 millones hasta junio de este año, que representa un incremento de 111%, comparado con el mismo periodo de 2020.

Alinear la credibilidad y el interés son factores clave

Para el economista financiero y experto en inversiones, Hianny Romero, las APP son una herramienta adicional para proveer de servicios y bienes públicos a la sociedad. En el actual contexto de reactivación económica, dijo que una característica importante de una APP es la participación del sector privado, que aporta financiamiento lo que libera recursos para el Estado, los cuales pueden ser utilizados en otros proyectos que por su naturaleza solo pueden ser de inversión pública.”Las APP pueden coadyuvar a la provisión de servicios y bienes públicos sin aumentar el endeudamiento”, exclamó.

A su criterio, las áreas o sectores donde se pueden aplicar las APP van a depender de la legislación de cada país. Proyectos relacionados con energías renovables o conservación ambiental pueden conseguir financiamiento en condiciones favorables e inversionistas. Los proyectos potenciales serían el de tratamiento de residuos sólidos o proyectos de alumbrado público con eficiencia energética.

Para Romero, un factor importante para que las APP sean exitosas en un país es poder alinear el interés privado con el público y ganar credibilidad. “Es importante aprender de las experiencias de otros países, pero la solución no es copiar las legislaciones de otros países en lo relacionado a APP, ya que el tener una ley de APP no garantiza el éxito de éstas. La credibilidad se la puede ganar lanzando proyectos piloto que no solo demostrarán que se pueden realizar con éxito en el país, a su vez serán un gran insumo para trabajar en la legislación específica”, dijo.

Fuente: El Deber