Santa Cruz será como Denver o Houston por su estratégica ubicación geográfica, según exalcalde español

El exalcalde del distrito central de Salamanca, España, y presidente de la Internacional Metropolitan Institute, Pedro B. Ortiz, está en Santa Cruz de la Sierra y conversó con Asuntos Centrales sobre los desafíos de la metrópoli en la que está encaminada la ciudad.

«El centro histórico depende de la vitalidad metropolitana, es decir, si Santa Cruz como metrópolis no funciona, no se posiciona internacionalmente entre las grandes metrópolis y el centro histórico tendrá un decaimiento progresivo. El centro histórico no es el motor de la posición de Santa Cruz en el mundo, pero si es el escaparate de ese dinamismo que Santa Cruz tiene que demostrar», manifestó, comparando el tema con un tablero de ajedrez, en la que ubica al centro de la ciudad como el rey.

Siguiendo con la analogía, planteó que Santa Cruz debe buscar sus posiciones ventajosas desde el punto de vista geopolítico para poder posicionarse en un entorno de metrópolis en Latinoamérica. “Santa Cruz tiene un enorme potencial, históricamente estuvo con ausencia de puerto marítimo, que el siglo XIX era importante, en el XX ya no lo es. En este siglo, cuando hacemos productos de alto valor económico con poco peso como ordenadores eso ya no va en barco, sino en avión…”, explica y ubica el aeropuerto como la reina.

“Santa Cruz puede convertirse en hub internacional entre las capitales como San Pablo, Santiago, Buenos Aires y Bogotá, Santa Cruz está en el centro. Puedo darle muchos ejemplos, por ejemplo, Indianápolis, Houston o Denver, que son aquellas que articulan a EEUU a través de su red de aviones y de su dinamismo empresarial. Y ese es el futuro de Santa Cruz”, dijo.

Por tanto, esa internacionalización de la ciudad generará movimiento empresarial y turístico que puede beneficiar al centro de la ciudad y a su conjunto. “De ello se derivará un dinero y una capacidad, por ejemplo, turismo de negocios que alimentará el centro histórico y generará toda una cadena de servicios», opinó.

Ortiz llegó al país invitado por la Udabol, donde dictará el curso el Arte de Modelar las Metrópolis.

Consultado sobre los puentes sobre el río Piraí para conectar con el Urubó, explicó que se deben hacer inversiones que luego se puedan recuperar para conectar esa zona. También sugiere fortalecer la conexión de la ciudad con la zona norte con carreteras y servicio de trenes de cercanías, porque la metrópoli llega hasta Montero.