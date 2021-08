Santa Cruz: Tránsito observa el incremento de accidentes por usar el celular cuando se conduce

La Dirección de Tránsito, en los últimos días ha registrado varios accidentes viales en nuestra capital, que fueron provocados por conductores imprudentes que manejaban y al mismo tiempo hablaban o chateaban en sus teléfonos celulares.

El director del organismo, coronel Willams Montes, informó que a menudo se están atendiendo accidentes viales en diversos puntos de nuestra capital, pero curiosamente por imprudencia pues los conductores claramente admiten que estaban en el volante, pero distraídos en el teléfono celular.

Uno de los últimos accidentes aparatosos con saldo de dos heridos fue el que se registró el miércoles en la zona del Urubó. No solo ocasionó un caos tremendo en la zona sino que hubo dos heridos, aunque no de mucha gravedad.

El coronel Montes manifestó que se ha observado que muchos conductores no respetan las normas y recomendó que no manejen y al mismo tiempo hablen por celular, porque puede ser fatal. Señaló que los choferes se confían a veces en contestar llamadas cuando esperan el semáforo en rojo y da verde y siguen hablando. “Eso no debe ocurrir, es peligroso”, dijo.