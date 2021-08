Seis factores activan los conflictos de límites en Bolivia

Siles aseguró que un proceso de delimitación es largo de tratar, pero que prima la conciliación entre las comunidades para que se firmen acuerdos de convivencia y se eviten conflictos a futuro.

Si bien no se tiene el detalle de la cantidad de límites que están sin solución, Siles reconoció que existen algunos que no están activos.

“Hay límites que están inactivos que no se los ha activado porque no se quiere tener disputas regionales, Cochabamba-Beni, Beni-Santa Cruz, hay todavía. Se avanzó mucho con la ley 339 pero todavía quedan tramos de departamentos que no han decidido ellos para luego convocar al ente conciliador y que este pueda acompañar los procesos de conciliación de límites”, aseguró Siles.

En este sentido, recordó el conflcito de límites entre Santa Cruz y Chuquisaca que pese a tener delimitación con demarcación, se tuvo una disputa por el campo Incahuasi.

“En otros departamentos hay algunos tramos que no se han activado porque entiendo que los titulares de esa delimitación que son las gobernaciones, cuando se trata de límites interdepartamentales, no los activan o no quieren desarrollar precisamente para evitar conflictos”, afirmó.