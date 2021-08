Ser como Maduro y 6 estrategias más de Evo Morales contra sus rivales

Fuente: Página Siete / La Paz

Ser como Nicolás Maduro, retirar el curul a las autoridades elegidas del MAS que apoyen a la oposición, que las autoridades designadas sean militantes del partido, levantar el puño izquierdo cuando se tome juramento, la obligatoriedad de aportes económicos para el partido, reuniones permanentes ante movilizaciones de cívicos y arremeter contra la Iglesia Católica son algunas de las estrategias del líder del MAS, Evo Morales, contra sus enemigos no sólo externos, sino también internos.

Evo Morales en Radio Kawsachun Coca.

Foto:Captura de Video

“El grupo de Lima era un grupo organizado por Estados Unidos para atacar, para enfrentar a Venezuela, al hermano Maduro, a la revolución bolivariana de Venezuela y fracasó. Yo estaba bromeando la semana pasada: ‘hay que alimentarse con plátano maduro, para ser revolucionario y seguir los pasos del hermano Nicolás Maduro’, para derrotar, saber cómo se derrota al imperialismo norteamericano, al bloqueo, hay tantas agresiones, amenazas de intervención militar. Ha derrotado unido a sus Fuerzas Armadas antiimperialistas en Venezuela”, dijo Morales en su programa dominical en radio Kawsachun Coca.

Los ministros del Gabinete que juraron en 2020.

Foto:Erbol

En enero de 2020, Morales expresó su deseo de conformar milicias armadas como en Venezuela. “Si de acá a poco tiempo, no sé si volvería o alguien vuelva, hay que organizar, como en Venezuela, milicias armadas del pueblo”, afirmó Morales.

El jefe del MAS indicó también que los asambleístas nacionales y departamentales, y los concejales electos por el MAS perderán su curul cuando “estén en sesiones ordinarias, en plenarias, votando con la derecha (oposición)”.

Hizo referencia también a que las autoridades designadas por el ejecutivo deben ser militantes del partido. “El que no jura con puño izquierdo arriba y con la mano en el corazón, quiere decir que no es militante”, expresó.

Adelantó también que se impulsarán modificaciones a la ley de organizaciones políticas porque se percataron que algunos temas no se podían adecuar a su estatuto por las normas vigentes. “Yo detecté muchos temas para cambiar el estatuto, pero no está en las normas. (…) ‘Si este tema le metemos al estatuto el Tribunal Supremo Electoral nos va a rechazar’, entonces no hemos puesto… pero vamos a mandar un cambio a la ley”, dijo.

Morales habló también de los aportes de su partido. Indicó que quien no aporte no podrá postular como autoridad. “Ahora podemos tener recursos económicos para hacer talleres y seminarios de formación ideológica (…) Tal vez los compañeros, el 2026 lo proclamen como candidato a alcalde, listo, aprobado, pero si no estás al día con tu aporte de un boliviano al mes, ya no eres candidato a alcalde”, explicó.

El líder del MAS habló también sobre las movilizaciones de los cívicos y la advertencia del presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, quien dijo que “saben la receta para tumbar dictadores”. “Quiero que sepan hermanas y hermanos, están preparando un golpe (…) al margen de vacunarnos de coronavirus, nos hemos vacunado ante los golpistas. Estoy en reunión permanente con sectores sociales”, manifestó Morales.

Durante el programa radial Morales dedicó un espacio para arremeter contra la Iglesia Católica, en particular contra el arzobispo de Santa Cruz, Sergio Gualberti, quien antes hizo referencia a los avasallamientos y las vacunas. “Qué dice el arzobispo Gualberti, aboga por la convivencia pacífica y exhorta a expulsar los demonios de la sociedad como los avasallamientos. Los hermanos, hermanas del altiplano y del valle que van a buscar tierra al oriente, tierras fiscales, son demonios, los que queremos trabajar producir alimento para el pueblo”, indicó.

Agregó también: “Además de eso, otro mensaje agresivo, yo no sé qué está pasando con ese padre, no sé si tienen alguna autoridad los padres; mire, monseñor Gualberti dice, afirma: ‘hablar contra la vacuna anticovid es un pecado grave’. Dice no vacunarse ya es un pecado”.

Respecto al retiro del curul, el analista Paul Coca señaló que Morales no quiere “parlamentarios que piensen diferente a él, sino a su medida”, y advirtió : “Se estaría coartando y cortando cualquier decisión , en cualquiera de los niveles, de cogobierno con otras fuerzas políticas y eso es muy dañino para la democracia, porque la democracia no se basa con arbitrariedades e imposiciones”.

Crítica de analistas

Asimismo, el experto subrayó que al buscar “politizar” los cargos públicos se puede cerrar la puerta a “profesionales independientes que quieren trabajar por el país pero que no quieren militar en ese partido político”.

Por su parte el analista Carlos Böhrt señaló: “Los problemas internos del MAS deben ser fuertes, con riesgo probablemente de ruptura de su bancada parlamentaria, y la declaración de Evo Morales apunta a amedrentar a sus representantes tratando de evitar que su crisis interna se agrave”.

El experto indicó que en el caso de los legisladores uninominales el curul no puede ser revocado, porque son electos con votación propia; también remarcó que una causal de revocatoria del escaño no involucra la votación que pueda expresar en sesiones. Manifestó que la politización de cargos puede “poner en peligro la eficiencia de la administración pública”.