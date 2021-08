Siete partidos y un walk over en los torneos paralelos

Fuente: paginasiete.bo

La insólita pelea dirigencial en la Asociación de Fútbol de La Paz (AFLP) generó que desde este fin de semana que pasó haya dos torneos de Primera A del fútbol paceño, uno que es avalado por la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) -y que comenzó con un walk over- y otro de la dirigencia liderada por Leonardo Luna, con ocho jornadas disputadas.

El torneo de la FBF tuvo su primera jornada en el complejo de Calacoto el pasado sábado, en la que se debían disputar cuatro encuentros pero sólo fueron tres los que se jugaron.

A primera hora Deportivo ICC derrotó 2-0 a EMI, luego Deportivo Fatic, con Daner Pachi como capitán y autor de dos goles, venció a Virgen de Chijipata por 5-1. En el tercer partido Unión Maestranza derrotó 4-1 a ABB. El cuarto partido debía enfrentar a Universitario ante Ramiro Castillo, pero este último no se presentó debido a que no reunió la cantidad suficiente de jugadores para presentarse y no puede habilitar a otros por un castigo que tiene de la FIFA, por una deuda a exjugadores.

El torneo tendrá su segunda jornada a media semana, en el complejo de Calacoto.

Mientras que, en el otro torneo organizado por la dirigencia de Luna, se jugaron ayer cuatro partidos en la cancha de 31 de Octubre en la zona de Aranjuez. El equipo dueño de casa venció 2-1 a Chaco Petrolero, Paz García Romero derrotó 3-1 a Gimnasia y Esgrima, Real Palcoma cayó 3-0 con Hiska Nacional y Atlético Alianza ganó 3-2 a Litoral. Luego de ocho fechas, el líder es Chaco con 16 unidades, un punto menos tiene 31 de Octubre.