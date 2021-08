Sospechoso de matar a mototaxista en Yapacaní, es detenido en el entierro

Karina Aguilera, madre del mototaxista Miguel Ángel Aguilera de 24 años, confirmó que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen del municipio de Yapacaní, tiene aprehendido al sospechoso de disparar contra su hijo la madrugada del 24 de julio a la salida de un karaoke.

La mujer en contacto telefónico con el diario El Día, informó que fueron los amigos de su hijo quienes le dijeron en el entierro que «Chai» era quien le disparó a Miguel, y se informó de inmediato a la Felcc para su aprehensión y posterior traslado a Santa Cruz.

A la consulta sobre los motivos que derivaron en la muerte de Miguel Ángel, la madre indicó desconocer pues su hijo no tenía enemigos y se dedicaba a trabajar para alimentar a su familia. La Policía espera poder ubicar al camarada del mototaxista, quien sería la persona que compartió minutos antes que fuese atacado con un disparo en el cuello.

«No tenemos pistas, ha desaparecido de Yapacaní. Esa vez en el hospital, me dijo que no lo denunciará, iba colaborar con los gastos médicos pero no se volvió a aparecer», afirmó. Se conoció que el sospechoso habría negado su vinculación en el hecho de sangre.

La información no verídica que maneja la Policía, que Miguel Ángel fue amenazado dentro un karaoke, donde le advirtieron que estaba siendo vigilado y que tenga cuidado. A la salida del local, supuestamente fue atacado por dos individuos en moto que le dispararon en el cuello.

Tras 9 días de permanecer internado en terapia intensiva, Miguel fue trasladado al hospital Japonés en Santa Cruz donde falleció por complicación debido a que el proyectil seguía alojado en su cuello. Este sábado a las 15:00, el sospechoso será cautelado en la Felcc central.

