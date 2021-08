Sospechoso del feminicidio de Marilyn le dijo a su familia que ella se había ido «con sus maletas» de la casa

Un calvario es lo que vive la familia de Marilyn Blanco Vargas, la joven que fue hallada muerta el domingo 8 de agosto en una zona boscosa del municipio cruceño de Porongo. En las últimas horas se aprehendió al novio de la víctima como potencial sospechoso del hecho.

Ana Vargas, madre de la fallecida, relató que la última vez que habló con su hija fue el 28 de julio. Ella le comentó que tenía planes de casarse, que estaba enamorada y que ya vivía con su pareja, un ciudadano extranjero que había llegado hace poco al país.

Yo fui el sábado a buscarla . Él me recibió, ella nunca se dejaba de comunicar con sus padres. Me dijo que se había ido con sus maletas de la casa en la que vivían», contó Ana en una entrevista con La Revista. Uno de los motivos que hacía dudar de esta versión es que Marilyn tiene un niño de cuatro años que vive con los abuelos y que ella no se iría sin mínimamente despedirse o llevarse a su pequeño.