Sospechoso del feminicidio de Selma habría llamado a su casero para confesar el hecho

Familiares y amigos de Selma Illanes de 24 años de edad, velan sus retos luego de haber sido víctima de feminicidio en Quillacollo, presuntamente por parte de su enamorado quien se encuentra prófugo.

Salomé Antonio, madre de Selma, asegura que la noche del pasado 16 de agosto salió de su domicilio indicando que iba de paseo con su enamorado, desde entonces, no retornó más a su vivienda.

“Le hemos dicho no vayas, nos hemos opuesto. A medianoche me ha llamado para decirme ¡mamá me estoy volviendo!, pero no ha llegado”, cuenta entre lágrimas Salomé.

Selma era la última de seis hermanos, se dedicaba al comercio y todo un futuro y sueños por delante. Ahora, su cuerpo es velado en su domicilio particular en el municipio de Quillacollo.

Desde la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) informaron que unidades de Inteligencia están tras los pasos de la pareja de la víctima. Se conoce que el principal sospechoso se habría comunicado con el dueño de casa donde vivía refiriendo que había acabado con la vida de Selma y dio las coordenadas de donde había abandonado el cuerpo.

La hermana de la víctima cuenta que el presunto autor del hecho sería una persona agresiva y bastante celoso, por lo que en reiteradas ocasiones, Selma habría intentado alejarse de él, pero este no aceptaba que su relación termine.

“David era su amigo de mi hermana, pero realmente él ha abusado de la confianza de nosotros hasta llegar a este punto, pedimos justicia, no puede quedar este caso impune”, manifestó la familiar.

Selma fue encontrada sin vida el pasado miércoles por el mediodía cerca de un árbol de eucalipto en la zona de El Paso del municipio de Quillacollo.