Sputnik: desorden, bloqueos e incumplimiento del cronograma

Luis Escóbar / La Paz

Los adultos mayores madrugaron para recibir la segunda dosis de la vacuna rusa Sputnik V. En La Paz, muchos no sabían dónde acudir y bloquearon dos puntos de inmunización ante la demora de atención. En el centro de la UMSA no se respetó el cronograma que, de forma tardía, publicó ayer el Sedes de La Paz.

“Somos objeto de burla porque nos vienen a decir que no llegaron las vacunas. Nos piden paciencia cuando estamos esperando la segunda dosis desde las dos de la madrugada”, dijo a Página Siete un adulto mayor en el punto de inmunización de la Facultad de Medicina.

En las inmediaciones al punto de vacunación del Monoblock de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), otro ciudadano cuestionó la falta de organización. “La fila llegó hasta la plaza del Estudiante (a dos cuadras del centro) y no respetan el cronograma que publicaron en la puerta”. En ese anuncio informaron que la aplicación del segundo componente será para las personas que recibieron la primera dosis el 27 de abril, pero muchos ciudadanos que tenían otra fecha y realizaron filas sin conocer la agenda presionaron para acceder al inoculante.

La molestia de los adultos fue tan grande que a las 8:00 de ayer bloquearon las vías en la Facultad de Medicina y el Monoblock. Una hora después del inicio de los conflictos, el director del Sedes de La Paz, Mayber Aparicio, dio una conferencia explicando el cronograma y los puntos de vacunación que fueron habilitados desde ayer. Entre los cinco establecimientos elegidos están la Escuela Militar de Ingeniería (EMI), la Facultad de Medicina de Miraflores, el Monoblock y el centro de salud Cota Cota; y la Universidad Pública de El Alto (UPEA). Cerca al mediodía, el Sedes publicó un sexto lugar: el Hospital El Alto Sur.

“Las dosis ya se están distribuyendo desde hoy con un poco de retraso porque las vacunas llegaron ayer relativamente tarde. A partir de mañana (miércoles), todos estos puntos de vacunación ya atenderán desde las 8:30 con regularidad”, explicó Aparicio. Añadió que las vacunas “alcanzarán” para todas las personas que recibieron su primera dosis en abril pasado.

Decenas de personas realizaron filas desde la madrugada.

Foto:Carlos Sánchez / Página Siete

Aparicio ratificó que sólo se aplicará la segunda dosis en los seis puntos de La Paz y El Alto. Sin embargo, muchos ciudadanos no sabían ayer dónde acudir. María R., una mujer de 70 años y con discapacidad para caminar, no tenía información clara de su situación.

“Me vacunaron el 6 de mayo en la Escuela Nacional de Salud (al lado del Sedes) y cuando llegué me dijeron que no tenían las dosis. Fui a la Facultad de Medicina y me explicaron que no me correspondía todavía. Llegué al Monoblock y me dicen que vaya donde recibí la primera dosis”, dijo María R.

Uno de los profesionales encargados del ingreso al punto del Monoblock repetía insistentemente a los adultos mayores que vayan al lugar donde recibieron la primera dosis. Consultado sobre que el Sedes sólo habilitó cuatro sitios en La Paz, el médico respondió: “No nos dieron ningún instructivo para atender a las personas de otros puntos de vacunación”, dijo.

Peleas y reclamos, ayer en los centros de vacunación.

Foto:Carlos Sánchez /Página Siete

El desorden en el Monoblock y la presión de los adultos mayores derivó en incumplir el cronograma previsto y las brigadas tuvieron que atender a personas que no corresponden al mes de abril.

“Mi esposo llegó a las 6:00, no hay nada de organización, no se respeta el distanciamiento físico. Me vacunaron el 18 de mayo; me programaron para tres semanas, luego subieron a 90 días y al final fijaron (la segunda dosis) para el 26 de julio. Todo está realmente muy mal organizado”, declaró otra ciudadana. Desconocía que la segunda dosis debía ser aplicada sólo a las personas que recibieron el primer componente en abril.

En Santa Cruz y Cochabamba, los Sedes ya habilitaron ayer los puntos y atendieron a los beneficiarios de abril. En Potosí y Chuquisaca la atención comenzará mañana en puntos designados.

En la facultad de Medicina, beneficiarios hacían fila.

Foto:APG

El ministro de Salud, Jeyson Auza, informó ayer que el país recibió 125.460 del segundo componente de los 200 mil que necesita para el grupo de beneficiarios que ya esperan más de 90 días. Aclaró que todas las personas que se vacunaron hasta el 31 de abril “no deberían tener ningún problema en recibir la segunda dosis”.

Auza dijo que el sábado recibirán una cantidad similar o un poco más de vacunas. “Nos permitirá completar toda la necesidad de segundas dosis y tener un margen de espera hasta que las personas cumplan los 90 días para acudir al centro de vacunación”, aseguró.