Tarija: Cívicos desconocen la creación de un Comité de Cercado, presidido por Carlos Dávila

El aludido argumentó que cuenta con el apoyo de gremiales, sector campesino y otras instituciones representativas de la urbe tarijeña.

Gabriel Morales Espíndola/Bolinfo/Tarija

Fuente: elPeriódico

El expresidente del Comité Pro Intereses del Departamento de Tarija, Carlos Dávila Choque, quien fue expulsado de la casa moral de los tarijeños por presunto nexo con el Movimiento Al Socialismo (MAS) en plena campaña electoral del 2019, fue posesionado como el nuevo titular del recientemente creado, Comité Cívico de Cercado.

En su descargo, Dávila aseguró que cuenta con el respaldo de sectores como los gremiales, comunidades campesinas, la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS), entre otras, además señaló que dicha instancia buscará generar beneficios para la provincia en cuestión.

“Por aclamación y unanimidad me han elegido como presidente, también estamos respaldados por profesionales, gremiales, yo en su momento he demostrado que no tengo afiliación política”, argumentó el expresidente cívico, a tiempo de manifestar que la posesión del directorio se llevó a cabo en el salón de la Central Obrera Departamental (COD).

En respuesta auncio, el presidente del Comité Pro Intereses de Tarija, Adrián Ávila Reese, minimizó la creación de una organización de carácter provincial y lamentó que se haya tomado el nombre del movimiento cívico para conformar una instancia “afín al Movimiento Al Socialismo”.

“No merece más explicación, más comentario, todos los cívicos estamos preocupados y dolidos porque no debería tomarse el nombre de la Casa Cívica para convocarse una organización del actual partido de Gobierno”, refirió.

El APUNTE

Expulsión con ignominia

El cabildo abierto celebrado en octubre del 2019 en la plaza Luis de Fuentes y Vargas de la ciudad de Tarija, resolvió expulsar al entonces presidente del Comité Cívico, Carlos Dávila, por haber hecho “campaña política” a favor del ex jefe de Estado, Evo Morales Ayma, en su intento de lograr la reelección en los comicios que posteriormente fueron anulados.

Dávila y parte de su directorio, recibieron a Morales y brindaron una conferencia de prensa en instalaciones de la IV Brigada Aérea días antes de las elecciones, a pesar de que el movimiento cívico tarijeño era netamente opositor al Gobierno del MAS.