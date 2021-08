Tarija: El 62% del parque automotor tiene SOAT, siguen los controles

Omar Garzón C.

Fuente: elPeriódico

La responsable de UNIVIDA regional Tarija, Claudia Cazón, informó que hasta la fecha, más de 73 mil los conductores compraron el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

“Esto representa el 62% del parque automotor. Todavía nos falta. El parque automotor es amplio, son mas de 118 mil vehículos, razón por la cual, nos va seguir viendo haciendo los controles en las diferentes arterias de la ciudad, esto para poder hacer la comercialización del Soat, y que el vehículo que este circulando puede tener este seguro”, dijo.

Cazón dejo en claro que no hay sanciones al respecto, y que mejor, continúan aplicando el porcentaje del descuento para todo aquel que hay comprado el SOAT en septiembre del 2020, pero los que no compraron, pagarán la prima normal, las cuales están diferenciadas.

“Se están reportando accidentes de motocicletas, y justo no tienen Soat, y al tener una colisión con otro vehículo que si cuenta con Soat; el Soat cubre a los heridos, pero no se transfiere, por la cual, no se da la cobertura al motociclista”, dijo.

Agregó que los controles serán mas rigurosos en los días venideros, a fin de que la población adquiera este requisito para transitar.