Tarija: EMAT amenaza con un débito a Setar si no honra la deuda de Bs 10 millones

El gerente de la Entidad Municipal de Aseo Tarija (EMAT), Jaime Mendoza Medrano, ha manifestado que ante la falta de salidas para la conciliación de cuentas pendientes con Servicios Eléctricos de Tarija (Setar), no se descarta tramitar la ejecución de un débito automático a la empresa departamental.

El funcionario municipal indicó que, a pesar de que ya inició el proceso de diálogo para subsanar la falta de transferencias respecto a la tarifa de aseo urbano que es cobrada a través de la factura de Setar, el último camino a tomar será justamente el débito.

“Setar adeuda aproximadamente Bs 10 millones de la gestión 2020 a EMAT, en la boleta de electricidad está sellada la tasa de aseo, Setar cobró esto durante abril a diciembre (del 2020), hemos comenzado el dialogo y hay buena predisposición pero todavía no hay fechas para hacer ese pago, EMAT no prestó esa plata, Setar se la agarró y no la ha transferido, estamos viendo que estos débitos sean automáticos, es plata de la Alcaldía, de un servicio que nosotros hemos prestado a la población”, argumentó Mendoza en contacto con el matutino “el Periódico”.