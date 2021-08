Tarija: Sin accesos ni equipamiento, el hospital de Padcaya no funciona

Fuente: https://elpais.bo

El nuevo hospital San Roque de Padcaya aún no funciona porque faltan obras complementarias y equipamiento. Las autoridades municipales y departamentales, tienen como plazo máximo hasta el 30 de agosto para ponerlo en condiciones, según la dirigencia cívica de ese municipio de Tarija.

La infraestructura construida por la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) fue entregada de manera oficial el 15 de abril del 2021, para lo cual, llegó Luis Arce Catacora, presidente de Bolivia, quien a su vez comprometió ayudar con el equipamiento. Sin embargo, desde ese entonces a la fecha el hospital no entró en funcionamiento.

Juan Carlos Martínez, director del hospital San Roque de Padcaya, en su oficina apenas le queda un espacio de medio metro para circular, está lleno de cajas y otros materiales porque el antiguo hospital quedó pequeño y por falta de condiciones no se trasladan a la nueva infraestructura.

El medico explicó que la infraestructura no tenía energía eléctrica, pero ya fue subsanada la semana pasada, ahora falta un estabilizador que es necesario por los equipos médicos que manejan.

Llegar hasta el nuevo hospital significa subir una pendiente que no está en condiciones transitables, por eso piden que se asfalte, porque de lo contrario será difícil el acceso para los pacientes que necesitan atención, más si se trata de personas de la tercera edad o con discapacidad, como en sillas de ruedas, según explicó Martínez.

Al margen de esos trabajos que quedan pendientes, aún no se cuenta con el equipamiento médico para el funcionamiento. Si bien se pueden trasladar con los aparatos que tienen en el nuevo hospital, hacen falta otros equipos.

El Comité Cívico de Padcaya, que preside Lola Zutara, dio un plazo hasta el 30 de agosto para que las autoridades resuelvan esas demandas en favor de la salud. Asimismo, comprometieron a Oscar Montes, gobernador de Tarija, a financiar parte del equipamiento del hospital con un millón de bolivianos.

El médico dice que el proyecto de inversión de un millón de bolivianos iba a ser entregado la tarde del 2 de agosto, donde se priorizan equipos de laboratorio, esterilización, entre otros. Pero también recuerda que el Gobierno nacional comprometió ayuda para el mismo fin.

Williams Guerrero, alcalde de Padcaya, confirmó las aseveraciones de Martínez e indicó que pidieron al Gobierno nacional el financiamiento de 2,6 millones de bolivianos, porque dentro del requerimiento están: camillas, sillas de rueda, insumos para enfermería, mobiliario y camas para internación.

“Se pidió al Presidente que apoye con financiamiento, no un préstamo, porque en este momento la Alcaldía tiene deudas y, seguir endeudándose no sería responsable – comentó la autoridad –. Hay diferentes reparticiones del Estado que pueden financiar el equipamiento, tal vez no en su totalidad, pero en dos fases se puede equipar el San Roque de Padcaya”.

Guerrero explicó que el hospital San Roque de Padcaya está saturado, porque se tuvo que habilitar ambientes en el mismo nosocomio para la atención de la Covid-19.

Categoría de segundo nivel para el hospital

La infraestructura del nuevo hospital San Roque de Padcaya tiene características de segundo nivel, pero a explicación de Juan Carlos Martínez, director del nosocomio, para lograr esa categoría les falta un requisito; tener 30 mil habitantes, ya que en actualidad solo hay 20 mil. Es por eso esperan que el Gobierno nacional les ayude a flexibilizar esa parte de las exigencias, con lo cual, podrán aumentar su servicio, como un quirófano, anestesiología y medicina interna.